Le vélo d’appartement le plus avancé se penche comme les vélos de route (vidéo) | La vie

Pourquoi le cyclisme en salle n’a-t-il rien à voir avec le cyclisme en extérieur ? C’est la question qui a déclenché la création de TiltBike.

Aujourd’hui, il existe d’innombrables vélos d’appartement et quelques simulateurs de vélo à domicile assez avancés.

Mais aucun ne peut refléter avec précision aspects clés du cyclisme en plein air, tels que l’inclinaison et l’inertie dans les virages, les collines et les pentes.

Cela peut changer avec TiltBike, le vélo d’appartement le plus réaliste jamais conçu. Jetez un œil à la vidéo pour vérifier :

Jusqu’à il y a quelques années, les vélos d’appartement n’étaient que cela : des vélos ancrés au sol où tout ce que vous pouviez faire était de pédaler, en appliquant plus ou moins de résistance aux pédales.

TiltBike est un complet simulateur de cyclisme qui reflète des aspects jusqu’à présent jamais vus dans ce type de machine, tels que l’inclinaison dans les virages, et l’inertie associée.

Un système complexe à base d’élastomère permet au vélo de s’incliner sans tomber. En même temps, il produit une inertie, fonction de la force appliquée par le cycliste.

Cette inertie se reflète également à l’avant ou à l’arrière, pour simuler l’escalade ou la descente d’une colline à une vitesse vertigineuse.

On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur les rouleaux vélo et on vous propose un petit guide comparatif parmi les meilleurs du marché.

Selon Nouvel Atlas, TiltBike comprend des capteurs dispersés dans tout le vélo, qui collectent mille fois par seconde les mouvements des pédales, l’inclinaison, les freins et la position du corps, entre autres paramètres.

Ces données sont transmises aux logiciels de jeux et d’entraînement et reflétées dans le pilote virtuel, sur un écran de télévision.

La roue électromagnétique vibrante reflète les textures du terrain. Il dispose également de joysticks pour se déplacer dans les menus des jeux et des applications.

TiltBike sera compatible avec les logiciels d’entraînement cycliste bien connus tels que Zwift, RGT et Trainer Road.

D’après ce que nous pouvons voir dans la vidéo, il semble tenir toutes ses promesses. Le basculement du vélo à gauche et à droite lors du pédalage et la position du corps dans les virages convainquent.

Si vous êtes intéressé, vous devrez malheureusement encore attendre un peu. La date de lancement de TiltBike est fixée à la fin de l’année prochaine. Le prix n’a pas encore été divulgué.

Vous avez plus d’informations sur leur site.