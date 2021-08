“Le vélo devait faire mieux qu’un huitième”

08/07/2021 à 18:03 CEST

Sport.es

Marc Marquez (Repsol Honda RC 213 V) a été reconnu après le classement officiel du Grand Prix MotoGP de Styrie sur le circuit Red Bull Spielberg qu’il n’était pas là pour “faire la pole”, mais qu'”il était possible de faire mieux car la moto devait faire mieux qu’un huitième”.

“Comme vous l’avez vu, avec le premier pneu je ne me sentais pas bien et je n’arrivais pas à aller vite, mais avec le second je me sentais bien et oui j’ai fait un tour pour finir, pour me positionner, et Dans le tour où je poussais j’ai freiné trop tard et au lieu d’interrompre le tour j’ai essayé, car je savais que c’était le dernier et je suis tombé“, explique Márquez, qui reconnaît son erreur.

“C’était le virage le plus lent et j’ai pensé que ‘ce sera bizarre si quelque chose arrive’, et oui ça aurait pu être bien en deuxième ligne, mais ça n’aurait pas pu l’être, je n’ai pas pu serrer le plus et c’est pourquoi je n’ai pas fait mon meilleur classement”, commente Marc Márquez.

Au sein de la Commission de sécurité des coureurs, il a été question d’annuler la course ou de la reporter à lundi en cas de fortes pluies et le pilote Repsol Honda a confirmé que “s’il s’agit de forts orages de ceux qu’il pleut beaucoup en peu de temps, voici un circuit dans lequel il est impossible de courir car c’est dangereux“.

« Il y a des hauts et des bas et provoque la formation de rivières ou de cours d’eau qui provoquent un « aquaplanage » ou le rendent très dangereux, mais s’il y a une pluie acceptable, vous pouvez courir, tant qu’il ne s’agit pas d’un orage très gros ou fort “, souligne Márquez.

Concernant ses chances, Marc Márquez a assuré que s’il cherchait un résultat spontané “nous souhaitons qu’il pleuve mais nous ne cherchons pas celaGagner une course est important mais cela ne changera pas nos vies, donc je l’ai déjà fait cette année et je me suis soulagé”.

“À présent Il est temps de travailler pour l’avenir et pour cela nous devons rouler à sec, faire le tour pour nous préparer, et donc aussi physiquement j’exige plus de moi-même. Je m’entraîne chez moi mais la moto qui pèse c’est la MotoGP donc j’espère que la course sera sèche, mais si c’est avec de l’eau, comme je dis toujours, il y a plus de chances de tout, de gagner et de tomber, on verra “, explique le pilote Repsol.

Marc Marquez a raisonné la raison de son changement de comportement dans les courbes en reconnaissant que “c’est ainsi, en fait, surtout là où il y a plus de différence, c’est dans les courbes 2 et 3, et c’est sMettre en œuvre que j’essaie d’optimiser l’effort physique car si vous allez avec la moto tout droit vous n’utilisez pas la force avec vos bras“.

“Ce que je fais, c’est optimiser ma force et faire juste ce qu’il faut pour aller vite, sans faire de mouvements étranges, car quand j’ai un mouvement étrange, mon corps s’en va et je ne peux pas bien le contrôler et c’est un peu ce qui m’est arrivé En qualifications, que j’ai essayé de trouver un peu plus, je n’ai pas pu, j’allais longtemps mais j’ai essayé”, poursuit l’octuple champion du monde.

“C’était le dernier tour et je l’ai fait en Hollande, et lors des dernières courses, j’ai essayé d’optimiser la force et de l’utiliser dans les points nécessaires”, a déclaré le pilote Repsol à cet égard.