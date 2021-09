Le vélo électrique de Xiaomi balaie, comme son scooter, et maintenant Amazon l’a abaissé de 340 euros | Moteur

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Non seulement les scooters électriques sont à la mode, mais aussi les vélos électriques, des véhicules qui nous permettent de nous déplacer à la fois en ville et dans les zones rurales avec une grande facilité, en étant plus respectueux de l’environnement, en économisant de l’essence et en profitant également de ce beau temps ce que nous avons .

L’un des principaux problèmes des vélos électriques c’est qu’ils sont difficiles à transporter et à stocker, et c’est pourquoi vous êtes sûr d’aimer ce vélo électrique pliant Xiaomi que vous pouvez mettre dans le coffre de votre voiture, l’emmener tranquillement dans les transports en commun et le ranger n’importe où dans votre maison, pour l’utiliser quand vous le jugez nécessaire .

Si vous pensiez que le prix était la seule chose qui puisse vous séparer d’un vélo électrique pliant, le vélo pliant électrique intelligent Xiaomi n’est désormais qu’à 659 € sur Amazon, dans un produit réduit par rapport aux 999,99 € précédents et que vous pouvez recevoir gratuitement les frais de livraison à votre domicile pour les prochains jours.

Ce vélo électrique de 250W offre jusqu’à 45km d’autonomie en mode pédalage assisté, une aide précieuse pour la mobilité urbaine lorsqu’il y a de nombreuses pentes à franchir.

Alors trouver le vélo pliant électrique intelligent Xiaomi pour seulement 659 € sur Amazon, n’ayant rien de moins que 340,99 € de réductionC’est quelque chose d’unique et irremplaçable et qui vous permettra de clôturer l’été avec la meilleure touche finale.

Ce vélo électrique Xiaomi est léger puisqu’il pèse 14,5 kilos, et il est si facile à plier, que vous pouvez effectuer cette opération en seulement deux secondes pour l’insérer dans le coffre de votre voiture, à la maison ou dans n’importe quel transport en commun.

Compter avec un Moteur de 250 W atteignant une vitesse de 25 km/h être capable de faire face au vent même s’il souffle fort, et il fonctionne même très bien sur un terrain en pente. Il a un autonomie jusqu’à 45 km par charge abritant sa batterie lithium-ion 5800mAh, modèle Samsung 18650.

Il comprend également un capteur de force TMM4 sur la roue arrière capable de surveiller la force que vous exercez à chaque pédalage et qui vous aide à effectuer le moins d’effort possible. Il comprend également quatre modes de cyclisme chacun avec un rapport d’assistance au pédalage différent et capable de réguler la force électrique fournie en fonction de vos besoins.

Et le meilleur de tous, il vous offre données en temps réel grâce à un écran et une application mobile avec lesquels vous pourrez connaître vos données de pédalage, votre vitesse, votre distance et même votre consommation de calories.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.