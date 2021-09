Le vélo électrique IKEA avec capsule de sieste | Moteur

in

C’est un coup de pub, mais réfléchissez-y : n’aimeriez-vous pas faire une sieste en allant au travail ou en rentrant de l’université ?

Les vélos électriques ont de nombreuses utilisations, mais nous n’avons jamais vu cette curieuse proposition d’IKEA : vélos électriques transportant des capsules pour la sieste.

Ils s’appellent Le Sieste IKEA, et c’est une flotte de vélos électriques qui a sillonné les rues de Paris du 30 août au 3 septembre.

N’importe qui pourrait s’arranger une micro-fête de 30 minutes, en se promenant (sans le savoir) dans les rues de Paris :

Besoin d’un coup de boost ? Tweetez @IKEA_France et #lasiesteIKEA pour vous faire livrer votre sieste express ! Événement réservé aux personnes majeures, livraison Paris intra-muros pic.twitter.com/356z6Tmy1B – IKEA France (@IKEA_France) 2 septembre 2021

Bien sûr, il s’agit d’une stratégie publicitaire simple, mais IKEA s’appuie sur des preuves scientifiques confirmées par de nombreuses études : une sieste de seulement 10 minutes Je peux vous fournir de l’énergie pour le reste de la journée.

Les des siestes dans la capsule d’IKEA ils peuvent durer jusqu’à une demi-heure, ce qui est la durée maximale recommandée. Le vélo électrique vous emmène où vous voulez, les parisiens ont donc pu en profiter pour rentrer du travail ou faire du shopping, reposés.

Essayez ces Capsules sieste IKEA obligé de tweeter ou de publier sur Instagram un message avec le hashtag #lasiesteIKEA, pour être invité par IKEA.

Vous pouvez organiser l’heure du trajet et laisser le cycliste IKEA choisir l’itinéraire, ou demander à vous rendre à un endroit précis.

Bien sûr, l’intérieur de la capsule était décoré avec des meubles de la chaîne de meubles populaire : lit, matelas, lampes et autres ustensiles.

On ne comprend pas très bien pourquoi associer un vélo électrique à une sieste. Si vous allez dormir, à quoi bon faire le tour de la ville, si vous n’allez pas la voir ? Une capsule statique ne serait-elle pas mieux ?

Mais d’un autre point de vue, même c’est une bonne idée d’entreprise: transport personnalisé qui vous emmène à un certain endroit, du travail au centre commercial ou à un certain événement, et pendant que vous en profitez pour faire une sieste…

A moins que vous ne fassiez partie de ceux qui ont mal à dormir peu, et mettent beaucoup de temps à s’étirer…