Le vélo électrique Nintendo Switch, un concept que l’on aimerait voir devenir réalité | Moteur

La console portable Nintendo Switch est conçue pour jouer n’importe où et l’emporter avec vous où vous voulez. Alors l’associer à un vélo électrique est assez cohérent…

Et si un jour Des vélos électriques fabriqués par Nintendo? Cela semble être une idée assez folle, mais elle ne peut pas non plus être exclue. Après tout, Apple va fabriquer des voitures…

Alors que le matériel et les jeux eux-mêmes évoluent et que leur fabrication coûte de plus en plus d’argent, il n’est pas exclu que les sociétés de jeux vidéo recherchent d’autres moyens de financement.

Si Nintendo décide un jour de vendre des vélos électriques, le design est déjà fait, grâce au designer industriel taïwanais HTH Han. le vélo électrique Nintendo Switch, et il faut reconnaître qu’il est très attractif :

Pour concevoir le vélo, explique HTH Han dans Yanko Design, il s’est inspiré du design de la console elle-même, qui cherche confort, commodité, simplicité et symétrie.

Avec ces idées en tête, il s’est inspiré comment le joy-con se glisse dans les fentes de la console, s’adapte parfaitement.

Il a utilisé ce concept pour créer le tube central du vélo, qui, comme on le voit sur l’image, simule deux joy-con glissant l’un sur l’autre.

Ce n’est pas seulement un concept de design, il a également une application pratique. Ce tube central est plus épais pour batterie électrique de maison, qui est amovible.

Les vélos électriques chassent les voitures des rues. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre cette tendance, nous vous dirons comment acheter un vélo électrique.

La symétrie a été appliquée à la conception du guidon. Nous l’aimons aussi le siège qui semble flotter sur les roues du vélo, qui utilisent des pneus à boyau.

À la tombée de la nuit, des lumières LED éclairent l’avant et l’arrière, ainsi que les pédales. Un fait curieux est que sur les pédales elles-mêmes, il y a une bande LED qui indique combien il reste de batterie.

Un panneau avant entre le guidon recueille la carte de la région, l’heure, la météo et la charge de la batterie.

Un concept très bien pensé qui, qui sait, pourrait inspirer Nintendo à franchir le pas, à la Apple…