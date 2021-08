“Le vélo évolue, mais il manque encore”

14/08/2021 à 19:07 CEST

Marc Marquez Il a réussi à signer le cinquième meilleur temps des qualifications pour le Grand Prix d’Autriche MotoGP dimanche sur le circuit Red Bull de Spielberg, et bien que ce soit une bonne note pour l’Espagnol qui a encore une gêne à l’épaule, a reconnu que “la moto évolue mais manque encore.” Márquez n’est pas encore à 100% physiquement et se trouve sur une piste qu’il reconnaît être assez difficile pour lui sur le plan physique et qui a déjà fait des ravages à la fin de la course précédente.

L’Espagnol continue de préparer la moto depuis son retour en MotoGP, il a raté la pré-saison à cause de la blessure et s’assure qu’avec Honda, ils continuent d’essayer des choses entre les courses pour améliorer la moto au maximum. Celui de Cervera estime que “Si étant à cent pour cent physiquement je suis toujours la meilleure Honda ou la plus rapide, c’est que la moto manque, parce que les autres pilotes vont vite. Pol va vite, Alex va vite, Nakagami aussi…, mais nous verrons pourquoi en course cela me coûtera probablement plus cher, mais dans les essais d’un tour ici, je suis capable de bien réussir “, dit-il.

Márquez sait qu’il n’est pas encore le pilote d’avant et cela se voit dans la course où il a l’air le plus fort des pilotes Honda, mais il ne peut pas en tirer autant d’avantage qu’avant “Je ne fais plus autant de différence qu’avant et c’est vrai et c’est parce que je ne me sens pas à cent pour cent physiquement et surtout je ne suis pas aussi constant qu’avant je faisais la différence à chaque tour Et maintenant, quand il y a un petit mouvement de la moto, je ne suis pas capable de “reconnaître l’octuple champion du monde”. bien positionné vers le virage huit, sur certains tours non, c’est là aussi que je sens que je ne suis pas précis et constant », souligne toujours la Honda.

L’Espagnol est content de sa 5e position sur la grille dimanche et s’attache à tenir le plus longtemps possible en course même s’il est sûr qu’il n’a pas de rythme pour se battre pour le podium : “Nous n’avons pas le rythme pour gagner et nous n’avons pas le rythme pour essayer de finir sur le podium. Je dirais qu’être dans le top six serait un bon résultat.” Bien qu’il s’améliore course après course, Márquez estime qu’il a encore du chemin à parcourir pour être à nouveau constant et continuera à travailler pour le reste du championnat.

En revanche, celui de Cervera a souligné la pole position de Jorge Martin et reconnu que “il fait un excellent travail et il est super rapide. Il faudra bien comprendre si à Silverstone ou en Aragon ça continue d’être aussi rapide. S’il est aussi rapide, il sera clairement un prétendant au titre l’année prochaine ” et il a également profité de l’occasion pour parler de la situation des Viñales: Je pense que tu as bien fait. Je pense que la chose la plus logique est qu’à Silverstone je me remets en piste avec Yamaha et la saison se termine. Et moi, si j’étais lui, j’essaierais de mettre fin à une bonne relation, dans ce qui est possible, puisqu’on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur. Il est très jeune et a une longue carrière devant lui et toutes ces actions peuvent vous pénaliser, donc s’il a rectifié le tir je pense que c’est bien et il en tiendra sûrement compte pour l’avenir”, a commenté Marc Márquez.

JLL / sam