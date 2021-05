Le “ vendredi noir ” se lève pour Steely Dan sur Hot 100

Steely Dan faisaient leurs progrès habituels dans le palmarès des albums américains le 24 mai 1975, alors qu’ils effectuaient une autre de leurs visites sur la scène des singles. Alors que leur quatrième LP Katy Lied se dirigeait vers un sommet n ° 13 et une éventuelle certification platine aux États-Unis, le single “Vendredi noir” a sauté sur le Hot 100.

La phrase que la chanson de Walter Becker / Donald Fagen a été nommée d’après ce qui est venu ces dernières années pour désigner une date sur le calendrier de vente au détail. Il avait traditionnellement dénoté un jour de crise collective, en particulier de nature financière, comme le conte fictif de Steely Dan – qui, avec une inventivité typique, se déroulait en Australie au moment du krach financier du Black Friday original, bien avant qu’il ne soit jamais le terme que nous connaissons aujourd’hui.

Leur histoire d’un spéculateur tordu qui s’en tire avec ses gains mal acquis l’a fait fuir à Muswellbrook, une ville de la région d’Upper Hunter en Nouvelle-Galles du Sud qui se trouve à quelque 150 miles au nord de Sydney. «Je ne porterai ni chaussettes ni chaussures», chante Fagen, «avec rien d’autre à faire que de nourrir tous les kangourous… quand le Black Friday arrivera, je serai sur cette colline, tu sais que je le ferai. Becker, quant à lui, joue le solo, sur une Fender Telecaster qui appartenait à un autre guitariste qui est apparu sur Katy Lied, Denny Dias.

«Black Friday» est entré dans le classement des États-Unis, en tant que nouveau venu le plus élevé de la semaine, au n ° 76, et a recueilli suffisamment de support radio Top 40 pour culminer au n ° 37. Comme le raconte la biographie du groupe de Brian Sweet, Reelin ‘In The Years, ce n’était «pas mal pour un numéro qui n’était pas en tournée, n’était pas sur le point de tourner et n’en faisait aucun secret non plus.

Quant à localiser la chanson en Australie? «C’était l’endroit le plus éloigné de Los Angeles auquel nous pouvions penser», a déclaré Fagen.

