Le Venezuela a-t-il cessé d’être le sport le plus populaire du baseball ?

Un tweet du journaliste vénézuélien Richard Méndez ouvre le débat sur la question de savoir si le base-ball Il a cessé d’être la sport le plus populaire dans Venezuela?

Je vais avec un tweet impopulaire. Hier, le football professionnel à Caracas a attiré près de trois fois plus de public que le baseball et dans les deux cas, c’était le classique. – Lions-Navigateurs 5 874 spectateurs

Les réponses, opinions et données au tweet de Richard Méndez étaient variées :

Sujet à analyser .. Votre inf. C’est correct, mais à mon avis ce n’est PAS un thermomètre pour mesurer le fanatisme. Hier par exemple, je ne suis pas allé au stade, mais ma maison était remplie d’amis qui regardaient les Ccs vs Mag.⚾️📺🍻 Pareil sur WathsApp et dans mon edf. Aujourd’hui, je découvre que Ccs vs Táchira a également joué

– Willmer Hidalgo E. (@willmerhidalgoe) 12 décembre 2021