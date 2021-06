Le Venezuela et l’Uruguay font match nul sans but dans un match serré

09/06/2021 à 03h19 CEST

. / Caracas

Venezuela et Uruguay à égalité ce mardi sans buts à Caracas lors de la huitième journée des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022, dans un match où Vinotinto a réussi à montrer une bonne défense et un bon rythme d’attaque face à son rival qui manquait d’intensité. Il a joué un bon match malgré l’absence de trois de ses piliers les plus importants, son attaquant Salomón Rondón et ses milieux de terrain Yangel Herrera et Yeferson Soteldo.

Le Venezuela a dominé les actions dans les quinze premières minutes et cela s’est reflété lorsque, à la 18e minute, l’attaquant Josef Martinez marqué dans le cadre gardé par Fernando Muslera. Une bonne passe de Wilker Ángel a atteint Martínez au bord de la petite surface, il a contrôlé le ballon et a terminé le coin inférieur droit de Muslera, mais le but a été revu par le VAR, qui quelques minutes plus tard il a décidé annule ça par la main précédente de l’attaquant.

Au cours de la première mi-temps, l’Uruguay a manqué de rythme et d’intensité pour générer des occasions de marquer, mais à partir de la 60e minute, notamment avec Luis Suárez, Celeste a manqué de précision pour blesser le but vénézuélien défendu par Joel Graterol. La meilleure chance de danger de l’Uruguay est survenue à la 75e minute lorsque José Giménez a surpris avec une tête mais le ballon a été dévié de justesse, tandis que dix minutes plus tard, Muslera a arrêté Martinez, la meilleure chance de l’équipe vénézuélienne.

Avec le match nul et vierge, l’équipe uruguayenne a terminé sa troisième journée consécutive sans gagner et est provisoirement quatrième avec huit points au classement, tandis que Vinotino est l’avant-dernière, sur dix équipes, avec quatre. Le neuvième jour des éliminatoires sud-américains, le Venezuela accueillera l’Argentine le 2 septembre, tandis que l’Uruguay se rendra au Pérou à Lima.