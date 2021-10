Le Venezuela retrouve le triomphe et la route vers l’Équateur est amère.

11/10/2021 à 01h42 CEST

L’équipe vénézuélienne a battu l’Équateur 2-1 ce dimanche au cinquième jour des tours de qualification pour Qatar 2022, reporté en raison de la pandémie, qui Les retrouvailles de Vinotinto avec la victoire onze mois plus tard et cela a aigri le bon chemin que le Tri menait vers la Coupe du monde.

Les locaux, pleins de doutes, avec un entraîneur par intérim -Leonardo González- et sans leur grande star, Yeferson Soteldo, lâché à la dernière minute, ont sauté sur le terrain pour affronter un rival qui venait de gagner la Bolivie.

Au-delà des problèmes accumulés au cours des derniers jours, Le Venezuela était sur le point de retirer l’affiche « Cendrillon » contre un Tri venu avide de victoire pour consolider sa belle séquence, ce qui a fait des 45 premières minutes un duel aller-retour, avec des chances pour les deux équipes.

Cependant, c’était la controverse le protagoniste du premier but, le résultat d’une sanction rigoureuse commise par Adrien Martinez sur Gonzalo Plata, qui a été largement examiné dans le VAR par l’arbitre uruguayen Andrés Cunha.

Enner Valencia a lancé de onze mètres un tir dur, à mi-hauteur et à gauche du gardien Wuilker Faríñez, qui, bien qu’il ait deviné l’intention de l’Equatorien, il n’a pas pu éviter le premier but du match.

Vinotinto n’a pas non plus baissé les bras alors, qui a continué à chercher des espaces derrière le dos de ses rivaux. Son prix est venu à la minute 45, quand l’hyperactif Eduard Bello a reçu une passe filtrée à l’intérieur de la zone et, presque sur la ligne de fond, il a rendu le ballon.

Là, il l’a trouvé Darwin Machis, bien plus malin que la défense équatorienne, qui, au centre de la petite surface, poussé le ballon dans les filets pour le plus grand bonheur des petits supporters vénézuéliens présents dans le stade.

Après le passage dans les vestiaires, la dynamique a peu changé, avec une Le Venezuela qui semblait progressivement prendre le contrôle du parti et des espaces.

À la suite de ce contrôle est venu la grande surprise quand, à la 63e minute, Bello a lancé un très long coup franc du côté droit auquel le gardien équatorien ne s’attendait pas.

Le gardien Moisés Ramírez a réagi tardivement et mal pour finir par devenir le complice indispensable d’un à tel point que peu s’en doutaient.

Alors commença un Bloquer la défense du Vinotinto dans lequel son gardien, Wuilker Faríñez, est redevenu le héros de son équipe, après n’avoir pas joué la veille contre le Brésil.

Le match a été clôturé par l’entraîneur González introduisant une centrale de plus de plusieurs centimètres, Jhon Chancellor, afin de consolider ainsi le résultat et que le Venezuela retrouve la victoire onze mois après avoir remporté le Chili.

De cette façon, Le Venezuela compte sept points et reste dernier du groupe, tandis que l’Equateur reste troisième en attendant que l’Uruguay le fasse, quatrième avec les mêmes points et un match de moins.

– Fiche technique:

2. Vénézuela : Wuilker Faríñez ; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Adrián Martínez, Oscar González ; Tomás Rincón (m.77, Junior Moreno), José Martínez, Darwin Machís (m.90, Jan Carlos Hurtado), Eduard Bello (m.87, Cristian Cásseres Jr), Adalberto Peñaranda (m.87, Jhon Chancellor) ; Eric Ramírez (m.77, Fernando Aristeguieta).

Entraîneur : Leonardo González.

1. Équateur : Moisés Ramirez; Piero Hincapié, Félix Torres, Robert Arboleda (m.82, Alan Franco) ; Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Carlos Gruezo (m.88, Ayrton Preciado), Ángelo Preciado (m.64, Michael Estrada) ; Ángel Mena, Enner Valencia (m.64, Joao Rojas López) et Gonzalo Plata (m.82, Bryan Angulo).

Entraîneur : Gustavo Alfaro.

Buts : 0-1, m.36 : Enner Valencia, sur penalty. 1-1, m.45 : Darwin Machís. 2-1, m.63 : Edouard Bello.

Arbitre : L’Uruguayen Andrés Cunha a réprimandé Rincón, Moreno, Aristeguieta, Mena et Torres.

Incidents : match de la sixième journée des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022, reporté en raison de la pandémie, disputé au stade olympique de l’Université centrale du Venezuela (UCV).