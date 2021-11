Le Venezuela vote aux élections régionales sous le regard international

Le système électoral vénézuélien a été mis à l’épreuve dimanche, avec des millions de personnes votant pour des milliers de courses – la première en quatre ans avec une participation majeure de l’opposition à la suite d’une série de boycotts pour des conditions injustes.

Le concours a été observé par plus de 130 observateurs internationaux, principalement de l’Union européenne, répondant à une demande de longue date des opposants au président Nicolás Maduro.

Les principaux partis d’opposition ont accepté de participer après que le gouvernement a promis des mesures pour renforcer la confiance au cours des négociations désormais suspendues entre le parti au pouvoir et ses adversaires.

Plus de 21 millions de Vénézuéliens ont le droit de voter dans plus de 3 000 concours, dont 23 postes de gouverneurs et 335 maires. Plus de 70 000 candidats se sont inscrits aux courses.

« Je vote pour le Venezuela, je ne vote pour aucun parti politique », a déclaré Luis Palacios, 72 ans, devant un centre de vote de la capitale Caracas. « Je ne suis pas intéressé par les politiciens, ils ne représentent pas ce pays. Je pense que le Venezuela peut s’améliorer en participant parce que, eh bien, nous n’avons plus d’autre option. »

Un homme vote lors des élections régionales, dans un bureau de vote à Caracas, au Venezuela, le dimanche 21 novembre 2021. Les Vénézuéliens se rendent aux urnes pour élire les gouverneurs des États et d’autres responsables locaux. (Photo AP/Ariana Cubillos)

Mais tous ne partageaient pas l’intérêt de Palacios pour l’élection. La participation a semblé relativement faible dans plusieurs bureaux de vote de Caracas.

Maduro n’est pas sur le bulletin de vote. Son mandat se termine en 2025. Mais ce qui est en jeu, c’est la légitimité du Conseil national électoral, qui a souvent été accusé de mettre des conditions favorables aux alliés de Maduro. Ces dernières années, le conseil a disqualifié des partis et certains des candidats de l’opposition les plus populaires.

Les observateurs internationaux ont été déployés à travers le Venezuela pour observer des conditions telles que l’équité, l’accès aux médias, les activités de campagne et la disqualification des candidats. Ils devraient publier un rapport préliminaire au début de la semaine prochaine et un examen approfondi l’année prochaine.

C’est la première fois en 15 ans que des observateurs de l’UE se rendent au Venezuela. Lors des précédentes élections, l’observation étrangère était essentiellement assurée par des organisations électorales multilatérales et régionales proches de l’exécutif vénézuélien.

Les Vénézuéliens font la queue pour voter lors des élections régionales, dans un bureau de vote à Caracas, Venezuela, le dimanche 21 novembre 2021. Les Vénézuéliens se rendent aux urnes pour élire les gouverneurs des États et d’autres responsables locaux. (Photo AP/Ariana Cubillos)

« C’est très bien qu’ils aient envoyé des observateurs pour qu’il n’y ait pas de problème ou que quelqu’un dise qu’il y a eu tricherie », a déclaré Pedro Martinez, 56 ans, employé d’un hôpital public, devant un centre de vote de l’est de Caracas. « Cela me donne un peu plus de confiance pour qu’ils respectent notre droit de vote et respectent notre vote parce que nous voulons que cela change. »

Martinez a déclaré qu’il votait à chaque élection et que cette fois, il pensait à l’économie et aux services de santé de son pays. Il a déclaré que les travailleurs de la santé ne gagnent « pratiquement rien » et que les hôpitaux ont désespérément besoin de fournitures et d’équipements.

Des millions de Vénézuéliens vivent dans la pauvreté, confrontés à de bas salaires, à des prix alimentaires élevés et au pire taux d’inflation au monde. Les crises politique, sociale et économique du pays, liées à la chute de la production et des prix du pétrole, ont continué de s’aggraver avec la pandémie.

Historiquement, la participation électorale a été faible pour les élections d’État et municipales, avec une abstention oscillant autour de 70 %.

Indépendamment du taux de participation, les élections de dimanche pourraient marquer l’émergence de nouveaux leaders de l’opposition, consolider les alliances et tracer les lignes à suivre par les adversaires de Maduro, qui arrivent à ces élections décimées par des fractures internes, souvent ancrées dans leur frustration de ne pas pouvoir frapper de au pouvoir les héritiers de feu le président Hugo Chávez.

« Ce que nous allons voir, c’est une lutte pour la deuxième place car la deuxième place signifiera symboliquement quelle opposition (selon le gouvernement) devrait être le plus stoppée, cela aura un poids », a déclaré Félix Seijas, directeur du cabinet d’études statistiques Delphos. Il a ajouté que les résultats montreront qui en fin de compte « est la deuxième force » du pays, et quel segment de l’opposition la représente.

Dans un quartier populaire qui a été un bastion de soutien au gouvernement, une douzaine de personnes ont parcouru des listes de numéros d’identité collées sur un mur pour déterminer si elles se trouvaient dans le bon centre de vote. Là, Carmen Zambrano a fait remarquer les quelques personnes qui attendaient pour voter.

« Je ne vois pas beaucoup d’harmonie », a-t-elle déclaré, l’attribuant au mécontentement général. Auparavant, a déclaré Zambrano, beaucoup plus de personnes se rendraient aux urnes.

Des soldats font la queue pour voter lors des élections régionales, dans un bureau de vote à Caracas, au Venezuela, le dimanche 21 novembre 2021. Les Vénézuéliens se rendent aux urnes pour élire les gouverneurs des États et d’autres responsables locaux. (Photo AP/Ariana Cubillos)

Ses frustrations incluent d’avoir à acheter toutes les fournitures, des médicaments aux seringues, afin que son petit-enfant puisse être traité pour une infection dans un hôpital il y a deux semaines. Et, a-t-elle dit, les chefs de quartier ont récemment commencé à vendre une aide alimentaire auparavant gratuite.

Maduro et la première dame Cilia Flores dans des messages télévisés après avoir voté ont exhorté les Vénézuéliens à aller voter.

« Je sais que du vote du peuple émergeront des décisions qui nous guident, qui nous orientent vers la direction, le destin du pays », a déclaré Maduro.

Il a ajouté que l’élection « renforcera le dialogue politique, elle renforcera la gouvernance démocratique, elle renforcera la capacité à faire face aux problèmes, à trouver des solutions ». Mais dans les mêmes remarques aux journalistes, il a déclaré que le dialogue avec l’opposition ne peut pas reprendre pour le moment.

Les négociations ont été suspendues le mois dernier à la suite de l’extradition vers les États-Unis d’un allié clé de Maduro.

Des gens se disputent avec des responsables électoraux dans un bureau de vote qui n’a pas ouvert à temps, lors des élections régionales, dans le quartier de San Agustin à Caracas, au Venezuela, le dimanche 21 novembre 2021. Les Vénézuéliens se rendent aux urnes pour élire les gouverneurs des États et d’autres fonctionnaires. (Photo AP/Jésus Vargas)

« C’est le gouvernement des États-Unis qui a poignardé dans le dos le dialogue entre le gouvernement bolivarien du Venezuela et l’opposition extrémiste Guaidosista du Venezuela », a-t-il déclaré, faisant référence au chef de l’opposition Juan Guaidó.

María Meneses s’est arrêtée au centre de vote de Caracas où elle vote depuis 40 ans. Mais la femme de 84 ans a appris qu’elle avait été affectée à un autre centre cette fois.

« S’il vous plaît, je dois voter. Je veux voter », a déclaré Meneses au préposé au scrutin devant une école primaire dans un quartier qui a historiquement voté pour l’opposition.

Penchée dans un chariot d’épicerie pliable, elle a dit qu’elle irait chercher son nouveau bureau de vote.

« Beaucoup dans mon quartier ont quitté (le pays) », a-t-elle déclaré. « Je veux mourir sous ce ciel. »