Le Vénézuélien Dervis Colina pour le miracle contre l’ancien champion du monde Badou Jacks

Aujourd’hui dimanche où Mayweather se bat

Sur un undercard « Monster » qui se tiendra au Hard Rock Stadium de Miami. Et dont le plat principal sera un match d’exhibition entre le “Money” Floyd Mayweather et le communicateur sur les réseaux sociaux Logan Paúl (Youtuber), et le combat semi-profond se déroulera entre l’ancien champion du monde suisse-britannique Badou Jack et la recrue vénézuélienne Dervin Colline.

Jack était un champion du monde des super-moyens et son rival était le monarque canadien Jean Pascal. Les inconvénients survenus dans l’équipe du champion ont empêché sa présence et maintenant, le rival de Jack sera le Vénézuélien Dervin Colina qui est invaincu en 15 combats dont 13 remportés par Ko.

L’exposition de Floyd Mayweather semble être le début d’un retour à la boxe du célèbre « Money » qui prépare un combat de millionnaire contre des hommes de haut niveau tels que : Manny Pacquiao, Vasyl Lomachenko, Micke García ou encore « Canelo » Álvarez lui-même.

Le prétendu combat entre Floyd et Paúl nous semble qu’il aura un développement et un résultat tout à fait prévisibles puisque l'”Influenceur” nous ne voyons aucune opportunité contre un multiple champion de boxe comme Mayweather.

Ceci, au cas où c’était un vrai combat, mais on sait qu’il n’y aura pas de juges, donc il n’y aura pas de décision, et ce sera 8 rounds, il n’y aura pas de vainqueur. Cette exposition devrait donc servir en quelque sorte de préparation à Floyd pour calibrer l’environnement afin de revenir au combat avec de vrais boxeurs.

Badou devrait s’installer tôt

Photo publiée avec l’aimable autorisation de : Ethan Miller / .

L’ancien champion des super-moyens Badou Jack, d’origine suisse mais formé à la boxe britannique, devrait tuer tôt le Vénézuélien Dervin Colina, qui malgré son invaincu en 15 combats et être un athlète dévoué au gymnase, n’a pas affronté des rivaux avec une hiérarchie suffisante pour lui permettre un un engagement réussi de l’ampleur de celui que vous aurez dimanche. Le record de Jack est de 23 victoires, dont 13 par KO, 3 défaites et 3 nuls. Il a affronté des rivaux de haut niveau en milieu et semi-complet.

Voici quelques-uns de ces noms : Anthony Dirrell – qui a remporté le titre des super-moyens -, Lucian Buté, James De Gale – avec qui il a été à égalité pour la couronne des super-moyens – également à égalité avec Adonis Stevenson pour le titre semi-complet, puis a échoué en sa tentative de couronner à 175 livres contre Jean Pascal et Marcos Browne.

Photo : Internet

Le Vénézuélien Colina est invaincu en 15 victoires, mais comme nous l’avons déjà dit, il n’a aucun rival classé à son palmarès ; Alors pour nous, votre chance ce dimanche à Miami est assez lointaine. Une fréquentation massive des Mayameros est attendue au Hard Rock Stadium, pour assister à ce qui pourrait être le retour sur les rings de “Money” Floyd Mayweather.