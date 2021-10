Le Vénézuélien García et le Cubain lvarez placent les Astros dans les World Series

23/10/2021 à 08:02 CEST

. / Houston

Le démarreur recrue vénézuélien Luis García a montré la classe et le contrôle d’un vétéran entier et le frappeur désigné cubain Yordan Álvarez a mis le feu à une infraction afin que Les Astros de Houston ont battu les Red Sox de Boston 5-0 ce vendredi dans le sixième match de l’American League Championship Series, ils ont gagné 4-2 au meilleur des sept. Les Astros se sont qualifiés pour la Série mondiale pour la quatrième fois de leur histoire et la deuxième fois en trois saisons. Ils ont remporté le championnat en 2017, une couronne entachée par le scandale de vol de signal de l’équipe, avant de s’incliner face aux Nationals de Washington en sept matchs en 2019.

Sous la direction du manager vétéran Dusty Baker, 72 ans, les Astros ouvriront les World Series mardi soir, soit au Dodger Stadium contre les Dodgers, soit à domicile contre les Braves d’Atlanta. Les Braves mènent 3-2 dans la série de championnats de la NL avant le sixième match demain, samedi soir.

Garcia (1-1) a lancé un ballon sans coup sûr en sixième manche, repartant avec une ovation debout avec deux retraits après un triple du voltigeur portoricain Kiké Hernández. La performance de Garcia, à tout juste 24 ans, était impressionnante et plus encore après la mauvaise performance qu’il avait eue lors du deuxième match, lorsqu’il a renoncé à un grand chelem en première manche avant de repartir sans retrait en deuxième en raison d’un malaise dans le genou droit. Son retour au monticule a été impressionnant, avec un équilibre unique des grands lanceurs qui ferait la différence en faveur des Astros en n’accordant qu’un seul coup sûr, en marchant et en attisant sept frappeurs adverses après avoir frappé 76 lancers dont 52. ‘zone de frappe.

Álvarez a poursuivi sur sa lancée, un an après avoir dû regarder les actions à domicile alors qu’il subissait une opération aux deux genoux et que les Astros étaient à un match d’atteindre les World Series dans le duel contre les Rays, qui étaient ceux qui ont tous dans le à la fin, ils les ont contestés et ont perdu contre les Dodgers. Le frappeur désigné cubain a réussi quatre coups sûrs, dont un triple et deux doubles après avoir également mené une victoire dans le cinquième match avec trois coups sûrs et trois points produits. Pour sa part, le receveur portoricain Martín Maldonado a fait le jeu défensif du match avec un double jeu et des lancers pour terminer la septième manche avec Houston menant 2-0.

Ce sera le deuxième voyage de Baker à la Classique d’automne en tant que manager et le premier depuis qu’il a mené les Giants au fanion de la Ligue nationale en 2002. En tant que joueur, Baker a fait trois voyages avec les Dodgers et a tout gagné en 1981.

Le meilleur tir de Boston est venu en septième. Ils avaient des coureurs aux premier et troisième rangs avec un retrait sur un simple par le voltigeur américano-mexicain Alex Verdugo. Mais le releveur Kendall Graveman a retiré le frappeur de pincement Travis Shaw et Maldonado a fait un tir parfait à l’arrêt-court portoricain Carlos Correa, qui a couvert le deuxième, pour battre Verdugo là-bas et terminer la manche. Maldonado cogna sa poitrine avec joie et Graveman et Correa pompèrent leurs poings en signe de célébration aux rugissements de 42 718 spectateurs qui ont apporté tout leur soutien à l’équipe locale des Astros.

Le voltigeur Kyle Tucker a commencé avec un circuit de trois points avec deux retraits en huitième. Les caméras de télévision ont illuminé le duo du Houston Hall of Fame composé de Craig Biggio et Jeff Bagwell, qui se sont levés ensemble et ont applaudi pendant que Tucker dirigeait les bases. Closer Ryan Pressly était chargé de travailler la neuvième manche pour obtenir les trois derniers retraits du match. Les Red Sox, qui semblaient si redoutables au marbre au début de la saison, ont été limités à deux coups sûrs ce vendredi lors de leur dernier match éliminatoire en 2021. Le joueur de troisième but Alex Bregman a marqué un simple avec deux retraits au marbre, d’abord avant celui d’Alvarez. a doublé les Astros en avance de 1-0. Hernández était en mesure d’attraper, mais il a glissé de son bras sous le gant et est tombé de sorte que le coup imparable du cogneur cubain a été donné comme bon.

Les victoires consécutives de Boston et de ses attaquants donnaient l’impression que les Red Sox contrôlaient totalement la série après le match 3, mais comme le long vol d’Alvarez l’a démontré, ils n’avaient pas un contrôle ferme sur les choses. Les Astros, soutenus par leurs jeunes lanceurs redécouverts en attaque, ont remporté les deux matchs suivants 18-3 pour revenir à la maison pour une victoire en Série mondiale. Ensuite, ses étoiles montantes de 24 ans, Garcia et Álvarez, ont fait le reste.

Houston a eu une chance de prendre l’avantage en quatrième lorsque Bregman a tiré un simple et un autre doublé d’Alvarez l’a laissé en troisième position sans retrait, mais ils sont restés vides après que le partant Nathan Eovaldi (1-2) soit sorti des ennuis. Cependant, cela a finalement coûté la défaite et l’élimination à Boston.