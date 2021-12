Le Vénézuélien Robert Suárez quitte le Japon et signe avec les Padres

Le releveur vénézuélien, Robert Suarez, a finalement quitté le baseball au Japon et solidifier une Contrat avec les Padres de San Diego avoir votre premier accord dans le Ligue majeure de baseball – MLB.

Selon plusieurs rapports, Robert Suárez et les Padres de San Diego ont convenu de signer un contrat d’un an (1) et 7 millions de dollars, ajoutés à une option pour 2023, marquant ce qui sera la première expérience pour ce releveur vénézuélien en Major League. Baseball, ceci après avoir été une star consolidée dans la Ligue japonaise de baseball où il regardait l’action.

Suárez avait toujours eu l’intention de jouer aux États-Unis et plusieurs équipes de la MLB étaient intéressées par ses services, mais finalement ce sont les Padres qui ont mis l’argent sur la table et maintenant il aura Manny Machado, Fernando Tatis Jr. et les coéquipiers de Los Angeles comme coéquipiers les lanceurs Blake Snell, Joe Musgrove et Yu Darvish, avec qui il parlera sûrement du ballon japonais.

En plus de ces coéquipiers, il est bon de se rappeler que le Vénézuélien Francisco Cervelli sera instructeur récepteur dans ces Padres, il travaillera donc très probablement aussi avec Suárez.

Qualités

Le Vénézuélien a une vitesse de plus de 90 miles par heure sur sa ligne droite et en 2017, il a subi une opération Tommy John.

Nombres

En cinq ans au Japon, Robert Suárez, originaire de l’État de Bolivar, a une fiche de 7-13, une MPM de 2,81, 68 arrêts et un total de 209 retraits au bâton en 191 matchs. De plus, il a de l’expérience en 2015 comme lanceur pour les Saraperos de Saltillo dans la Ligue mexicaine, avec une fiche de 5-0 avec 23 arrêts et une MPM de 1,71 (9 ER, 47,1 IP) en 43 apparitions en relève.

PHOTO : Padres de San Diego