Le venin de Tom Hardy deviendra-t-il un jour un méchant?

Dans la bande-annonce de Venom: Let There Be Carnage, il semble qu’Eddie et le symbiote aient atteint une meilleure compréhension que ce qu’ils auraient pu avoir dans le film original. Eddie semble également capable de garder le symbiote sous contrôle, comme en témoigne le moment où le symbiote a voulu manger le propriétaire du dépanneur après l’avoir insulté sur le chocolat. Le symbiote a définitivement son propre esprit, mais pour l’instant, il est subordonné à Eddie Brock. Pour cette raison, Eddie reste apparemment un bon gars dans son univers.