Le vent de la Formule 1 tourne en faveur de Red Bull

Red Bull a abordé le Grand Prix de France 2021 en pensant qu’ils pourraient gagner n’importe où s’ils battaient Mercedes au Castellet, et la victoire de Max Verstappen a propulsé la bataille pour le titre de Formule 1 dans une autre dimension.

Le pilote néerlandais de 23 ans, maintenant 12 points d’avance au sommet, est plus qu’une simple menace pour le rêve de huit titres de Lewis Hamilton.

Pour la première fois dans l’ère du V6 turbo hybride 1,6 litre qui a débuté en 2014, Red Bull à moteur Honda a enchaîné trois victoires consécutives et des fissures commencent à apparaître dans la puissante machine Mercedes.

Mercedes sentait qu’ils allaient toujours avoir du mal à Monaco et à Bakou, les deux circuits urbains avant la France qui ne convenaient pas vraiment à leur voiture, mais le Paul Ricard du Castellet était autre chose.

Les champions avaient jusqu’à ce week-end mené toutes les séances d’essais depuis que le circuit a rejoint le calendrier en 2018, a balayé la première ligne des qualifications et a remporté la pole position.

En 2019, la dernière course précédente, ils ont connu un doublé.

« Nous sommes venus ici en sachant que ce serait l’un des circuits forts de Mercedes. Ils avaient mené chaque tour ici avant cette barre de course », a déclaré le patron de Red Bull, Christian Horner, aux journalistes.

“C’est fantastique que nous ayons eu un gros score ici ce week-end, c’est la victoire que Max aurait dû avoir il y a deux semaines, mais vous pouvez voir à quel point c’est proche. Il n’y a rien entre les deux voitures.

“Nous devons donc continuer à pousser, continuer à rechercher la performance et à pousser tout au long de cela… vous ne pouvez rien prendre pour acquis.”

Verstappen et le septuple champion du monde Lewis Hamilton ont tous deux trois victoires chacun pour la saison, le jeune homme manquant en Azerbaïdjan après une éruption tardive à grande vitesse tout en menant confortablement.

Sans cet échec, l’avance de Verstappen au championnat serait bien plus importante.

De même, Hamilton – deuxième dimanche – sait qu’il pourrait être en tête du classement s’il n’avait pas commis d’erreur et n’avait pas marqué à Bakou et si Mercedes avait été plus affûtée avec sa stratégie en France.

De fines marges ont de grandes conséquences lorsque les deux sont si proches, mais il ne fait aucun doute que Mercedes est confrontée au plus grand défi de sa séquence de sept années de domination et qu’il n’y aura peut-être pas beaucoup de victoires faciles à venir.

Ils comptent déjà 37 points de retard sur Red Bull au classement des constructeurs après sept courses.

Red Bull est le seul à avoir vu les deux pilotes gagner des courses, le Mexicain Sergio Perez prenant le drapeau à damier à Bakou et ressemblant au solide coéquipier dont Verstappen avait besoin.

Avec Valtteri Bottas de Mercedes qui n’est plus sur le podium pour trois courses consécutives, les pilotes Red Bull sont devenus le duo le plus fort.

Les deux prochaines courses consécutives se dérouleront sur le circuit national de Red Bull en Autriche, une piste qui a donné à Mercedes deux victoires en pole la saison dernière mais où Verstappen a remporté en 2019 avec le tour le plus rapide.

Nico Rosberg, champion du monde 2016 à la retraite de Mercedes, a vu l’équilibre des pouvoirs basculer.

“C’est un tel coup de pouce et ils (Red Bull) deviennent de plus en plus la force dominante, ce qui met tellement de pression sur Mercedes”, a déclaré l’Allemand en tant qu’expert pour la télévision Sky Sports.

“Nous constatons que Mercedes fait erreur après erreur, ils doivent donc être prudents et garder le cap à partir de maintenant pour avoir une chance.” (Reportage d’Alan Baldwin)