Le vent sauvage a transformé un tournoi de tennis en quelque chose d’un jeu vidéo

Un tournoi de tennis normalement standard en Turquie s’est transformé en une scène sauvage comme quelque chose d’un jeu vidéo à cause du vent extrême.

En raison du vent extrême à Antalya Challenger, nous avons eu aujourd’hui deux des coups les plus incroyables que j’aie jamais vus (et j’ai beaucoup regardé le tennis) : un as aux aisselles et un coup que je ne peux pas définir à quel point c’était chanceux. Merci à @UnArdeal et @marcos_z pour les avoir signalés pic.twitter.com/QDPfNauyut – Stefano Berlincioni (@Carretero77) 7 décembre 2021

Des vents violents ont frappé la Turquie pendant une grande partie de la semaine dernière, avec des rafales à Antalya atteignant plus de 60 milles à l’heure. Ce match entre Cem İlkel et Ivan Nedelko a dû être suspendu lorsque les officiels ont décidé que le vent affectait trop le match.

Il est devenu impossible pour les joueurs de servir traditionnellement sans que leur lancer aérien ne dérive trop pour entrer en contact, mais cela n’a pas vraiment d’importance lorsqu’un seul service en dessous peut devenir un coup de poing grâce au vent.

Peu de temps après l’as sournois est venu l’un des coups de tennis les plus bizarres que vous ayez jamais vu, dans lequel un lob incontrôlable qui aurait normalement atterri dans les tribunes, a dérivé sur une longueur de court vers la gauche et est devenu vainqueur.

Les vents devraient s’apaiser le reste de la semaine, permettant vraisemblablement au tournoi de se poursuivre normalement, mais pour l’instant, nous n’avons que quelques-uns des exemples les plus remarquables de conditions météorologiques affectant le tennis dans l’histoire du sport.

Personnellement, j’aimerais voir un tennis plus farfelu. Je ne dis pas que nous devons soumettre les meilleurs du monde à ce genre de choses, mais je paierais pour voir les gens devoir jouer dans des vents cycloniques simulés. Mes goûts sont spécifiques et non conventionnels.