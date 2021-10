Le vent tourne-t-il vers les énergies marines renouvelables ? Des entrepreneurs testent des systèmes d’énergie houlomotrice

L’équipe d’Oscilla Power au sommet de son dispositif d’énergie houlomotrice Triton-C avant de l’expédier à Hawaï en septembre pour sa première démonstration à l’échelle commerciale. (Photo de puissance d’Oscilla)

Quand les gens demandent à Brian Polagye à quel point il est difficile d’extraire de l’énergie de l’océan, il propose une anecdote.

Le professeur agrégé de l’Université de Washington était à une conférence il y a des années et a entendu le directeur de la technologie d’une start-up d’énergie marine qui développait auparavant des technologies pour l’espace extra-atmosphérique pendant de nombreuses années. Le secteur maritime, a déclaré le CTO, était beaucoup plus difficile que ce qu’il avait traité en dehors de notre atmosphère.

« Je me suis dit : ‘Wow, ça ne peut pas être vrai' », a déclaré Polagye. « L’espace est vraiment, vraiment difficile. Et plus j’en suis venu à comprendre les défis de travailler dans l’océan, je pense qu’il avait raison. C’est un problème vraiment difficile.

Pendant des années, le développement de l’énergie marine – et en particulier de l’énergie des vagues – a pris du retard par rapport à l’énergie solaire et éolienne terrestre qui a décollé.

Globalement, la vague est au stade d’être vraiment éprouvée.

Mais maintenant, le vent est peut-être en train de tourner.

Deux sociétés du nord-ouest du Pacifique lancent des tests révolutionnaires de systèmes d’énergie houlomotrice. Cet automne, Oscilla Power de Seattle et C-Power de l’Université d’État de l’Oregon testent pour la première fois leurs technologies sur le site de test de l’énergie des vagues de la marine américaine à Hawaï. Et en juillet, le département américain de l’Énergie a annoncé un financement de 27 millions de dollars pour la recherche et le développement sur l’énergie houlomotrice dans la nouvelle installation d’essai PacWave South située au large de la côte de Newport, Ore.

« Dans le monde, la vague est sur le point d’être vraiment prouvée », a déclaré Polagye, qui est également directeur du Pacific Marine Energy Center, une collaboration entre l’UW, l’OSU et l’Université d’Alaska Fairbanks.

Oscilla Power espère prendre une vague

Oscilla Power travaille depuis 13 ans pour réaliser les premiers tests à l’échelle commerciale de sa technologie.

« Juste après notre création, le fond est tombé dans l’industrie des technologies propres. C’est pourquoi il nous a fallu si longtemps pour arriver là où nous en sommes », a déclaré Balakrishnan (Balky) Nair, co-fondateur et PDG d’Oscilla Power.

Vue latérale du dispositif d’énergie houlomotrice Triton-C d’Oscilla Power. (Photo de puissance d’Oscilla)

La société a pu rester à flot avec environ 25 millions de dollars d’investissements et de subventions d’agences étatiques et fédérales, a déclaré Nair.

Oscilla Power a affiné sa technologie et déploie son Triton-C, un système de 100 kilowatts conçu pour électrifier les communautés côtières isolées ou les petites installations. Compte tenu de la puissance des vagues plus faible sur le site d’essai d’Hawaï, le Triton-C générera environ 30 kW d’électricité pour environ 25 foyers de la base du Corps des Marines à Oahu. Oscilla Power dispose également d’un appareil plus grand, le Triton, qui est un système de 1 mégawatt qui est destiné à être installé dans de grands réseaux pour fournir une alimentation électrique au réseau électrique. La société collecte des fonds pour un test de l’appareil.

Nair considère l’énergie des vagues à grande échelle comme un complément aux autres énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne. Lorsque le soleil se couche et que le vent cesse de souffler, ces énergies renouvelables ont besoin d’énergie provenant de batteries ou d’autres sources. Nair dit que l’océan pourrait être une solution.

« L’énergie des vagues s’adapte très bien », a déclaré Nair. « Il est disponible 24 heures sur 24.

Est-ce que la puissance des vagues peut-elle sortir?



Alors, qu’est-ce qui rend l’énergie des vagues si délicate ?

Beaucoup de raisons, disent les experts. Avec l’énergie des vagues, vous essayez de capturer efficacement une puissance qui ondule dans toutes les directions. Oscilla Power le fait avec un appareil qui flotte à la surface de l’océan et peut exploiter la puissance en se déplaçant d’avant en arrière, d’un côté à l’autre et de haut en bas. La technologie de l’énergie houlomotrice doit résister à des événements de vagues extrêmes, une menace dont l’énergie solaire et éolienne est moins touchée. Et l’énergie des vagues nécessite une innovation globale : il existe peu de solutions terrestres analogues qui pourraient être appliquées pour aider à accélérer la technologie.

Une fois que les chercheurs ont relevé les défis techniques de l’énergie houlomotrice, il y a la question de l’économie. Il a fallu des décennies solaires et éoliennes pour devenir commercialement viables. Oscilla Power prévoit de fixer le prix de ses appareils à 2 à 2,5 millions de dollars par MW à installer, y compris les lignes de transmission nécessaires pour acheminer l’énergie à terre. Les estimations et les circonstances varient, mais l’installation de l’énergie solaire coûte environ la moitié du prix.

Mais de nombreux obstacles diminuent. L’innovation augmente la production d’énergie des appareils à vagues. L’installation d’éolien offshore contribue à ouvrir la voie à la connexion de l’énergie marine aux utilisateurs terrestres. Et l’année dernière, un groupe international de scientifiques marins a produit un rapport concluant que, avec quelques mises en garde, les dispositifs d’énergie marine renouvelable avaient un impact minimal sur la vie marine. Et peut-être que le plus grand défi à l’avenir est le manque de financement.

L’opportunité elle-même est quelque chose qui n’a pas pénétré la communauté des investisseurs traditionnels.

Le plus grand défi sera d’attirer suffisamment de fonds dans le secteur pour permettre aux entreprises de se développer et de se développer.

Les partisans de la technologie disent qu’il existe de nombreuses applications intéressantes et potentiellement viables en plus des installations à grande échelle, qui comportent plus de risques pour les investisseurs. L’énergie des vagues pourrait alimenter des usines de dessalement pour produire de l’eau douce ou exploiter des installations aquacoles productrices de poissons. C-Power, basé à Corvallis, Ore, par exemple, teste des dispositifs qui génèrent de plus petites quantités d’énergie qui pourraient recharger des navires offshore, des véhicules sous-marins et des équipements.

Nair espère que le potentiel commence à se traduire en capital-risque.

« C’est une opportunité vraiment énorme », a-t-il déclaré.