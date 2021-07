Le ventilateur de sol pas cher et puissant qui fait fureur chez Lidl : c’est le secret de son succès | La technologie

in

Le nouvel appareil Lidl qui fait fureur est ce ventilateur de sol bon marché et puissant. Nous vous expliquons pourquoi il réussit dans les supermarchés.

La chaleur est pressante et, comme chaque été, de nombreuses personnes ont été attrapées par le taureau et n’ont pas équipé leur maison pour faire face aux températures élevées. Heureusement, de nos jours, il n’y a aucun problème si vous n’anticipez pas la saison, car sur le marché, vous pouvez trouver des systèmes de climatisation et des ventilateurs bon marché, même en plein été.

Les appareils Lidl sont populaires pour leur bon rapport qualité-prix, et l’un des derniers appareils à arriver sur le marché fait sensation ces jours-ci.

On parle de ce ventilateur de sol industriel, qui ne coûte que 34,99 euros et déferle sur les supermarchés. Dans le bazar en ligne, il y a encore des unités à vendre, alors profitez-en pour l’acheter avant qu’il ne soit épuisé.

Le ventilateur de sol SilverCrest se distingue par son prix bon marché, sa beauté et sa puissance, raison pour laquelle tout le monde veut l’obtenir. Il a une structure métallique résistante avec des finitions chromées très attrayantes, et est disponible en trois couleurs différentes (cuivre, noir et argent) afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à la décoration de votre maison ou de votre maison de vacances.

Il a une puissance de 80 W et trois niveaux de vitesse vous pouvez donc l’ajuster en fonction de vos besoins. Sa structure facilite la circulation de l’air et son angle d’inclinaison peut être facilement ajusté. De plus, il possède une poignée intégrée pour que vous puissiez le transporter confortablement d’une pièce à l’autre.

