Le verdict accablant de Rishi Sunak avant la réunion critique du Cabinet de Boris « doit faire mieux » | Politique | Nouvelles

Boris Johnson est grillé sur la manipulation de la saga Owen Paterson

Le chancelier a offert son évaluation franche avant une réunion du Cabinet tendue de cinq heures au cours de laquelle la controverse était à l’ordre du jour, avec des poids lourds dont le secrétaire à la Santé Sajid David et le secrétaire au Logement Michael Gove également présents. M. Paterson, 65 ans, député du North Shropshire, a été reconnu en octobre par la commission des normes du Parlement pour avoir fait pression pour deux entreprises qui lui versaient 100 000 £ par an.

Mercredi dernier, les députés ont été invités à voter pour un nouveau comité chargé d’examiner un système d’appel modifié et de revoir la suspension recommandée par M. Paterson, uniquement pour que les ministres fassent marche arrière quelques heures plus tard après que les partis d’opposition ont refusé de coopérer.

Le Premier ministre Boris Johnson et le chancelier Rishi Sunak (Image: GETTY)

Owen Paterson a maintenant démissionné de son poste de député du North Shropshire (Image: GETTY)

M. Paterson, qui a nié avec véhémence les accusations portées contre lui, a par la suite démissionné de son siège, prenant un coup de départ contre ce qu’il a appelé le « monde cruel de la politique ».

Express.co.uk comprend que M. Sunak a été mécontent de la décision d’ordonner aux députés conservateurs de voter pour l’amendement, soumis par l’ancien leader de la Chambre des communes Andrea Leadsom, pour déchirer le règlement.

S’exprimant avant la confrontation du Cabinet, il a déclaré: « Les gens auront des motivations différentes pour faire ce qu’ils font, le salaire est fixé par un organisme indépendant, c’est tout à fait vrai.

Boris Johnson s’exprimant aux Communes plus tôt ce mois-ci (Image: PA)

Il est juste de dire que nous devons faire mieux que nous l’avons fait la semaine dernière Rishi Sunak

« Et en ce qui concerne les seconds emplois, il existe un processus indépendant que nous avons établi par le Parlement qui régit toutes ces choses.

« Et il est tout à fait juste que ce processus soit suivi à la lettre. »

Cependant, de manière significative, il a ajouté: « Maintenant, regardez, sur un point plus large – et en réfléchissant simplement aux événements récents – je pense que pour nous en tant que gouvernement, il est juste de dire que nous devons faire mieux que nous l’avons fait la semaine dernière, et nous savons cette. »

Un allié de M. Sunak a déclaré au Mail qu’il considérait les événements de la semaine dernière comme une « erreur » qui devait être reconnue par quelqu’un au sein du cabinet.

Sir Geoffrey Cox est l’ancien procureur général (Image: GETTY)

Rishi Sunak serait mal à l’aise avec le vote controversé de la semaine dernière (Image: GETTY)

Une autre source du Cabinet a déclaré que M. Johnson avait « merdé », la tentative de mettre de côté la suspension de M. Paterson semblant « totalement tordue ».

Pendant ce temps, Andrew Bowie, le député conservateur de West Aberdeenshire et Kincardine, a annoncé cette semaine sa décision de « prendre du recul » en tant que vice-président du Parti conservateur.

Officiellement, il a déclaré qu’il souhaitait consacrer plus de temps au travail de circonscription, mais un ami a déclaré au site Web Reaction qu’il était néanmoins « incapable de soutenir le gouvernement » à la suite de la controverse Paterson.

Le parti travailliste en a profité pour mettre les conservateurs sur le devant de la scène pour corruption présumée, en particulier après des révélations sur l’ancien procureur général Sir Geoffrey Cox.

Cabinet de Boris Johnson (Image: Express)

Sir Geoffrey est sous surveillance car il a gagné des centaines de milliers de livres en tant que meilleur QC tout en étant également député de Torridge et de West Devon, notamment en représentant les îles Vierges britanniques dans une enquête sur la corruption initiée par le gouvernement britannique.

M. Johnson a jusqu’à présent refusé de s’excuser pour la gestion de l’affaire Paterson, déclarant à Sky avant un débat parlementaire sur le sujet lundi, auquel il n’a pas assisté: « Nous allons faire tout notre possible pour bien faire les choses.

« Nous allons demander des comptes aux députés. Les députés ne devraient pas enfreindre les règles. »

Pressé sur le sujet, il a ajouté: « Je ne pense pas qu’il y ait grand-chose à dire sur ce cas particulier, vraiment pas.

Andrea Leadsom a déposé l’amendement (Image: PA)

« Mais ce que nous devons faire, c’est également examiner le processus, et c’est ce que nous avons essayé de faire la semaine dernière. »

Cependant, s’exprimant mercredi, il a semblé censurer Sir Geoffrey, déclarant: « Sur un deuxième emploi, je dirais que pendant des centaines d’années, les députés sont allés au Parlement et ont également travaillé comme médecins, avocats ou soldats ou pompiers ou écrivains, ou sortes d’autres métiers et vocations.

«Mais, si ce système doit se poursuivre aujourd’hui, il est alors crucial que les députés suivent les règles.

« Et les règles disent deux choses cruciales: vous devez donner la priorité à votre travail de député et vous devez vous consacrer principalement et avant tout à vos électeurs et aux personnes qui vous envoient à Westminster, au Parlement. »