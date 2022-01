Le verdict accablant de talkSPORT sur Ralf Rangnick et Man United alors que Moutinho des Wolves coule les Red Devils

Le début sans défaite de Ralf Rangnick en tant que manager de Manchester United s’est arrêté tout-puissant lundi soir, et naturellement nos experts et présentateurs ont réagi à la manière d’un talkSPORT.

Joao Moutinho des Wolves a frappé le lac pour permettre aux Wolves de remporter une victoire méritée 1-0 contre les Red Devils, ce qui a suscité de vives critiques à l’encontre des tactiques, des remplacements et de la gestion du jeu du nouveau manager Rangnick.

Le verdict accablant de talkSPORT sur Ralf Rangnick et Man United

Les supporters, les journalistes et les experts se sont tous précipités sur United et leur nouveau patron, et ici, dans les tours talkSPORT, nous avions également beaucoup à dire.

Regardez notre vidéo ci-dessous pour voir Darren Bent, Perry Groves et le fervent rouge Andy Goldstein donner leurs réactions accablantes à la défaite…

