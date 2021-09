Le verdict d’Arsène Wenger sur le début choquant d’Arsenal en Premier League

in

Arsène Wenger insiste sur le fait qu’Arsenal est “en bonne forme” malgré son début choquant de la nouvelle saison de Premier League.

Une défaite contre Brentford lors de la première journée a été suivie par des défaites contre Chelsea, détenteur de la Ligue des champions, et Manchester City, champion en titre de la Premier League.

En fait, les Gunners n’ont pas encore marqué et se situent en bas du tableau avec une différence de buts de -9. Cependant, ils ont battu six fois la WBA dans la Coupe Carabao.

Mikel Arteta n’a pas été en mesure d’amener sa meilleure équipe sur le terrain en raison de blessures et de cas de Covid-19.

Et Wenger est sûr que le club est entre de bonnes mains.

“Aujourd’hui, le club est en forme”, Wenger a déclaré à Bild Live vendredi. «Ils ont eu deux matchs difficiles [against Chelsea and Manchester City], l’équipe a du potentiel et j’espère qu’elle pourra revenir.

Wenger a également été interrogé sur un retour improbable aux Emirats.

Il a ajouté : « J’ai 71 ans. J’ai donné à ce club les meilleures années de ma vie. Pour le moment, je ne suis qu’un fan.

Ailleurs, Arteta pourrait être prêt à revenir à trois de derrière après avoir aligné une défense à trois jeudi.

Les Gunners ont affronté une jeune équipe de Brentford à London Colney lors d’un match amical à huis clos et sont sortis vainqueurs.

Les hommes d’Arteta ont gagné 4-0, mais ce n’était guère une revanche pour leur première défaite en Premier League le mois dernier. Les Bees ont aligné une formation inexpérimentée, tandis qu’Arteta a ajouté certains de ses gros canons.

Gabriel a ouvert l’impasse au début de la seconde moitié avec une finition puissante de l’intérieur de la surface. Alexandre Lacazette a marqué le deuxième avec un brillant coup franc en curling avant que Cédric Soares ne marque deux fois en fin de compte pour donner au score un aspect déséquilibré.

Arteta va avec un dos trois

Tandis que Arteta était satisfait de l’entraînement, le point intéressant à émaner du terrain d’entraînement était l’utilisation d’un dos trois.

L’Espagnol n’a pas eu beaucoup de joie avec son système préféré 4-2-3-1/4-3-3 lors des trois premiers matches. En fait, le début d’Arsenal a été misérable avec des défaites contre Brentford, Chelsea et Manchester City sans marquer un seul but.

Arteta a utilisé une défense à trois contre City, mais cela ressemblait souvent à une défense à cinq avec Soares et Tierney repoussés. Il convient de noter cependant qu’Arteta a eu des problèmes de blessures avec Rob Holding et Pablo Mari en vedette.

Pablo Mari a commencé à Colney avec White et Gabriel de chaque côté de lui au milieu de la défense. Calum Chambers a joué les 90 minutes complètes à l’arrière droit, avec Soares à gauche.

Arteta a également laissé entendre que le nouveau garçon Takehiro Tomiyasu peut jouer dans un dos trois.

L’international japonais n’est arrivé de Bologne que pour 17,2 millions de livres sterling le jour de la date limite.

“Encore une fois, nous l’avons suivi pendant un moment”, a déclaré Arteta à London Colney. “Nous avions besoin d’un arrière qui puisse être très polyvalent, qui puisse jouer comme défenseur central, qui puisse jouer dans un arrière trois, Tomi a cette capacité.”

