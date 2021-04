Le verdict de culpabilité de Derek Chauvin est une énorme valeur aberrante

Il faudra beaucoup plus que le verdict de culpabilité de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour tenir les forces de l’ordre américaines responsables.

D’une part, les verdicts de culpabilité contre des policiers restent très rares. Les données de tir de la police de Philip Matthew Stinson, un expert de la justice pénale à la Bowling Green State University, montrent que la police n’est presque jamais poursuivie, et encore moins condamnée, pour avoir tué quelqu’un. (Les données ne comprennent que les rapports de fusillades, pas tous les meurtres de la police – donc cela n’inclut pas Chauvin assassinant George Floyd en s’agenouillant sur son cou – mais c’est le plus complet que nous ayons.)

Depuis 2005, moins de 2% des tirs mortels de la police ont conduit à des accusations de meurtre ou d’homicide involontaire coupable, avec 140 policiers inculpés au total sur 17 ans. Sur ces agents, seuls 44 ont été condamnés pour un crime (plus 42 affaires toujours en suspens), y compris ceux qui ont été reconnus non coupables de meurtre ou d’homicide involontaire coupable, mais reconnus coupables d’une accusation moindre comme une faute officielle.

Seuls sept de ces officiers ont été reconnus coupables de meurtre. Au total, environ 0,04% des fusillades mortelles aboutissent à une condamnation pour meurtre.

Certaines de ces fusillades policières sont légalement justifiées – impliquant un suspect qui représentait véritablement une menace ou d’autres circonstances dans lesquelles un agent était légalement autorisé à utiliser la force meurtrière.

Mais le nombre d’agents poursuivis, me disait Stinson précédemment, «me semble extrêmement faible. … À mon avis, il doit être que de plus en plus de fusillades mortelles sont injustifiées.

Le public a vu cela ces dernières années, car plusieurs meurtres de personnes noires par la police n’ont pas conduit à des condamnations ni même des accusations, notamment Eric Garner, Tamir Rice, Freddie Gray, Philando Castile et Breonna Taylor.

Une confluence de politique, de droit et de culture se réunit au cours des enquêtes sur les meurtres par la police pour protéger les agents. Les personnes qui enquêtent sur l’officier sont généralement des policiers eux-mêmes – avec des incitations institutionnelles, telles que le «mur bleu du silence», pour se protéger contre une accusation ou une condamnation criminelle. Les procureurs, qui travaillent quotidiennement en étroite collaboration avec la police sur leurs autres affaires, sont incités à ne pas aggraver leurs collègues importants en bleu. Et le public, qui compose les jurys qui condamnent les agents, considère généralement la police comme des héros et ne veut pas remettre en question son jugement, en particulier dans des situations tendues, peut-être la vie ou la mort.

Pour que la reddition de comptes se produise, tout cela doit changer. Tous les acteurs de ce système, du public à la police en passant par les procureurs et les juges, doivent œuvrer pour que les forces de l’ordre soient responsables des crimes graves. Les agents doivent savoir qu’ils auront des ennuis pour avoir enfreint la loi – que d’autres personnes dans le système ne les protégeront pas simplement parce qu’ils sont des policiers.

«Qu’est-ce qui dissuaderait [officers] voit de nombreux autres policiers aller en prison », a déclaré Stinson. «C’est ce qu’il faut.»

Le verdict de culpabilité contre Chauvin peut représenter un début vers ce niveau de responsabilité. Mais peut-être pas; cette affaire était tellement aberrante à bien des égards, de la vidéo inquiétante à la condamnation bipartite des actions de Chauvin, que ce qui s’est passé ici ne peut probablement pas être généralisé à d’autres meurtres par la police.

Donc, ce chiffre sur les officiers condamnés pour meurtre après des fusillades mortelles – 0,04% – persiste, toujours aussi pertinent. Cela signifie que la prochaine fois qu’un flic tue une autre personne à tort, il y a de fortes chances qu’il n’y ait aucune responsabilité.