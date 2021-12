Le verdict de Ghislaine Maxwell révélé dans un procès pour trafic sexuel

Le jury du procès de Ghislaine Maxwell a rendu son verdict, après avoir délibéré pendant plus d’une semaine. Selon le New York Times, Maxwell – un ami et partenaire de Jeffrey Epstein – a été reconnu coupable de trafic sexuel, ainsi que de quatre autres accusations portées contre elle. Elle a été acquittée d’un chef d’accusation d’« incitation d’un mineur à traverser les frontières de l’État pour se livrer à un acte sexuel illégal ».

Epstein a été arrêté en juillet 2019 pour trafic sexuel d’enfants en Floride et à New York. Il est décédé en prison le mois suivant, la cause du décès ayant été déclarée suicide. En juillet 2020, Maxwell a été arrêté et accusé de six crimes fédéraux, dont le trafic sexuel, l’incitation de mineurs et le parjure. Elle a été détenue au Metropolitan Detention Center à Brooklyn, New York, et s’était déjà vu refuser la libération sous caution. Le procès de Maxwell a commencé le 29 novembre, les procureurs et la défense se reposant le 20 décembre, après six heures de plaidoiries.

Au cours du procès, les 12 jurés ont entendu le témoignage d’environ 30 témoins, dont quatre qui affirment avoir été agressés sexuellement par Maxwell et Epstein. « C’était une prédatrice sophistiquée qui savait exactement ce qu’elle faisait », a déclaré la procureure adjointe américaine Alison Moe au jury lors des plaidoiries de lundi. « Elle a couru le même livre de jeu encore et encore et encore. »

Défendant Maxwell, l’ancienne avocate de la mondaine Laura Menninger a fait valoir que « Ghislaine Maxwell est une femme innocente, accusée à tort de crimes qu’elle n’a pas commis ». L’avocat a poursuivi: « Elle est jugée ici pour avoir été avec Jeffrey Epstein. C’est peut-être la plus grosse erreur de sa vie, mais ce n’est pas un crime. » Menninger a ensuite ajouté: « Ghislaine Maxwell n’est pas Jeffrey Epstein. » La condamnation de Maxwell arrivera à une date ultérieure, mais elle risque plus de 70 ans derrière les barreaux.

Il a longtemps été supposé que Maxwell et Epstein auraient pu avoir des relations néfastes avec des individus riches et puissants, mais aucune preuve concrète n’a encore été apportée. Après l’arrestation de Maxwell, Christopher Mason – un animateur de télévision et journaliste qui la connaît depuis les années 1980 – a déclaré aux journalistes qu’il était sûr que Maxwell avait des copies de vidéos incriminantes montrant Epstein et d’autres. « Ghislaine a toujours été aussi rusée que possible. Elle n’allait pas être avec Epstein toutes ces années et ne pas avoir d’assurance », a déclaré Mason. « La cachette secrète de sex tapes que Ghislaine a cachées, je pense, pourrait finir par être sa carte de sortie de prison si les autorités sont prêtes à échanger. »