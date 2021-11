Le verdict de Grim Solskjaer voit le patron de Man Utd claquer les stars pour un échec tactique majeur

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a admis que son équipe n’avait pas suivi ses préparatifs à l’entraînement en arrêtant les attaques de marque de Manchester City.

La pression est revenue sur Solskjaer avec le dernier résultat, la défaite 2-0 contre leurs rivaux de derby. Après une autre mauvaise performance à domicile, les Red Devils ont maintenant concédé sept buts – et n’en ont marqué aucun – en deux matches à Old Trafford.

City a marqué des points à Old Trafford, tout comme Liverpool, Aston Villa et Everton en Premier League cette saison.

Cependant, L’équipe de Pep Guardiola l’a fait avec une touche de classe. Ils ont mené 2-0 en première mi-temps grâce à une mauvaise défense de United. En seconde période, les visiteurs ont contrôlé la possession et se sont dirigés vers la victoire.

S’adressant à Sky Sports après le match, Solskjaer s’est senti particulièrement frustré par le deuxième but.

Alors que le but contre son camp d’Eric Bailly après sept minutes était un moment à oublier pour le défenseur central, Harry Maguire et Luke Shaw n’ont pas géré le centre de Joao Cancelo que Bernardo Silva a inscrit pour 2-0.

« C’est très difficile de parler maintenant, bien sûr, parce que nous avons mal commencé le match, passifs », a déclaré Solskjaer.

«Quand ils marquent le premier but… ça allait toujours être un match difficile, mais perdre 1-0 était difficile.

« David [de Gea] nous a gardés dans le match avec de bons arrêts et ensuite ils marquent un but qu’ils marquent toujours. Cancelo coupe à l’intérieur, croise le bâton arrière et nous savons que cela va arriver et que cela ne devrait pas arriver.

Il a ajouté : « Vous êtes déçu du premier but, mais nous n’avons pas bien joué jusque-là non plus.

« Nous ne nous faisons toujours pas confiance avec le ballon, ne passons toujours pas le ballon aussi bien que je sais qu’ils le peuvent. »

Homme UtdLa forme inégale de s’est poursuivie et Solskjaer a admis que son équipe semblait loin du rythme d’un défi pour le titre.

Solskjaer admet que Man Utd manque

« Pour le moment, oui, mais nous devons revenir à ce à quoi nous avons commencé à ressembler », a-t-il déclaré. «Nous avons commencé à ressembler à une véritable équipe vers la fin de la saison dernière, début de cette saison.

« Nous devons revenir là-dessus. Nous avons les joueurs pour le faire.

Cependant, la pression va maintenant augmenter à nouveau sur Solskjaer, tout comme elle l’a fait après la défaite 5-0 contre Liverpool.

Le manager a répondu lorsqu’on lui a demandé s’il commençait à penser qu’il était en sursis : « Non, je ne commence pas à penser cela. J’ai une bonne communication tout le temps avec le club et c’est très franc et honnête à propos de la situation.

«Je travaille pour Man Utd et je veux le meilleur pour Man Utd. Tant que je suis ici, je veux faire ce que je peux pour améliorer cela.

United reviendra de la trêve internationale pour affronter Watford à Vicarage Road.