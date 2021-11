Le verdict de Hamilton-Verstappen laisse les conducteurs avec des questions pour Masi sur des appels « incohérents » · .

Les pilotes de Formule 1 devraient interroger le directeur de course sur un précédent créé par la décision de ne pas enquêter sur un incident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du Grand Prix de Sao Paulo.

Le pilote Red Bull a raté le virage quatre au 48e tour de la course alors que Hamilton tentait de le dépasser à l’extérieur. Le pilote Mercedes a devancé la Red Bull à l’approche du virage, mais Verstappen est réapparu à l’intérieur au sommet du virage avant de sortir de la piste et a conservé sa position lorsque la paire a rejoint.

D’autres pilotes et équipes ont signalé des incidents passés lorsqu’ils ont fait l’objet d’une enquête et ont été sanctionnés pour des mouvements similaires. Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré qu’il s’attend à ce que la question soit soulevée lors du briefing des pilotes avec le directeur de course de la FIA Formule 1 Michael Masi aujourd’hui.

Son chauffeur Lando Norris a déclaré qu’il y avait des « scénarios où les gens ont des pénalités pour des mouvements de moins en moins intentionnels ».

Pierre Gasly a déclaré hier que l’incident faisait partie d’une série de décisions récentes qui ont soulevé des questions sur l’application de la réglementation. « Il est important de vraiment définir quelle est la limite et quelle est la règle », a déclaré le pilote AlphaTauri à Sky. « Parce que cela a été, je dois dire, assez incohérent au cours des dernières courses avec différents types de pénalités pour des incidents similaires. »

Mercedes a demandé aux stewards d’examiner l’incident après la publication de nouvelles images de l’incident. Leur pétition a été rejetée plus tôt dans la journée.

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré que c’était « tout à fait attendu » mais que l’équipe voulait mettre en évidence les questions sur le déroulement de l’incident.

« Nous voulions déclencher une discussion autour de cela parce que ce sera probablement un thème dans les prochaines courses, et je pense que cet objectif est atteint », a déclaré Wolff. « Nous ne pensions pas vraiment que cela irait plus loin.

Les images montrent que Verstappen n’avait pas l’intention de rester sur la piste à l’approche du virage, pense Wolff.

« Ce que vous avez vu sur la vidéo est clair pour tous ceux qui ont déjà piloté une voiture, évidemment loin de tous les niveaux qu’un pilote de Formule 1 peut atteindre. Ce virage n’était pas censé être le virage où il est resté sur la bonne voie. Il n’a pas [mean] pour rester sur la bonne voie.

« C’est donc mon interprétation personnelle. Mais vous savez, je ne devrais pas juger la conduite de qui que ce soit parce que si je le pouvais, je devrais m’asseoir dans la voiture et ne pas m’asseoir sur une chaise et commenter.

Hamilton, qui a remporté la course après avoir dépassé Verstappen, n’a pas donné son avis sur le refus des commissaires sportifs de reconsidérer l’incident. « Je n’ai aucune idée là-dessus parce que je n’en faisais pas partie », a-t-il déclaré.

Verstappen a déclaré que la décision était « bonne mais aussi attendue ».

Grand Prix du Qatar 2021

