Le verdict de Max Verstappen montre que la sanction autrichienne était injuste

Lando Norris estime que le fait que Max Verstappen n’ait pas été pénalisé au Brésil montre qu’il n’aurait pas dû être en Autriche.

A Interlagos, Lewis Hamilton a tenté de passer Verstappen autour de l’extérieur au virage 4 et a été poussé hors de la piste par le Néerlandais, forcé de sortir de la piste.

Une chose similaire s’est produite plus tôt dans l’année au Red Bull Ring, où Sergio Perez a tenté de contourner Norris à l’extérieur et s’est également retrouvé hors du circuit.

Les McLaren l’homme a reçu une pénalité de cinq secondes pour cela et pense que le fait que Verstappen a été relâché montre que la pénalité n’était pas méritée, la seule différence étant que Hamilton avait une zone de dégagement tandis que Checo s’est retrouvé dans le gravier.

« Certaines des choses que nous comprenons maintenant signifient que je n’aurais pas dû recevoir de pénalité », a-t-il déclaré selon Motorsport.com.

« Mais aussi, quels types de surfaces se trouvent à l’extérieur du circuit, que ce soit du gravier ou du tarmac ou autre, peuvent également avoir un effet. Ce que je ne pense pas est peut-être juste.

« Je pense que si vous savez qu’il y a du gravier à l’extérieur et que vous savez si vous n’êtes pas complètement à côté, ce que Perez n’était pas, alors il se met dans cette position très risquée. »

Max Verstappen Lewis Hamilton : Roue à roue ⚔️ Regardez les images embarquées de la voiture de Verstappen alors qu’il défend Hamilton au #BrazilGP #SkyF1 | #F1 pic.twitter.com/LliaSNt2of – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 16 novembre 2021

La FIA a affirmé à plusieurs reprises cette année que lorsqu’elle examine un incident, elle ne juge que les actions et ne considère pas les conséquences qui suivent les incidents.

Norris pense qu’ils l’ont fait dans son cas, car Perez a été beaucoup plus blessé par leur incident que Hamilton ne l’a été au Brésil à cause du gravier, et dit que c’est injuste.

«Je lui ai donné encore un peu d’espace pour reculer, et ce n’était pas comme si je l’avais repoussé. Il n’y a eu aucun contact, donc de ce point de vue, il n’y a aucune raison pour que j’obtienne le penalty », a-t-il ajouté.

« La seule raison pour laquelle je crois maintenant, c’est qu’il y avait du gravier et non de l’asphalte. Et j’ai l’impression que c’est un peu difficile sur lequel donner une pénalité, dans la mesure où il y avait du gravier et pas de l’asphalte.

« Ce n’est pas de ma faute : c’est le type à l’extérieur qui risque. Il prend pour se mettre à l’extérieur sur le coin et c’est à lui de décider. J’ai toujours l’impression que c’est une pénalité injuste que j’ai reçue.