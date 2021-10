Le verdict de Pirelli sur les pneus intermédiaires de Lewis Hamilton dans le Grand Prix de Turquie

Pirelli se range du côté de Toto Wolff pour savoir si les pneus de Lewis Hamilton auraient duré toute la durée du Grand Prix de Turquie.

Hamilton a exprimé sa frustration face à une stratégie confuse, persuadant son équipe Mercedes d’annuler un arrêt au stand prévu au tour 42 sur 58, mais se conformant ensuite à l’ordre de venir chercher des pneus intermédiaires neufs neuf tours plus tard.

Le septuple champion du monde pensait que cette décision lui avait coûté un podium potentiel, pensant que son jeu d’inters d’origine aurait pu aller jusqu’à la fin de la course.

Au lieu de cela, il a terminé cinquième et se retrouve maintenant à six points du finaliste d’Istanbul Max Verstappen au Championnat du monde des pilotes avec six courses restantes.

Après la course, Wolff, le directeur de l’équipe Mercedes, a admis que le passage aux nouveaux inters s’était produit trop tard mais qu’« il était clair que nous n’arriverions pas au bout ».

Le chef de la Formule 1 de Pirelli, Mario Isola, a approuvé ce point de vue.

Interrogé par Sky pour savoir si le set d’origine d’Hamilton aurait pu durer les 58 tours, Isola a déclaré : « En regardant les pneus après la course, je dirais non, ou du moins c’était vraiment à la limite.

« L’usure des pneus, surtout en fin de course, ils fonctionnaient essentiellement sur la construction. C’était un peu dangereux de repousser les limites.

« Mais je comprends parfaitement que dans les conditions de course, ils doivent maximiser leur résultat. »

Il a également été dit à Isola qu’Esteban Ocon d’Alpine avait réussi à courir toute la course sur une seule série d’intermédiaires, terminant 10e – deux places de plus que sa position de départ.

Hamilton a cité l’exemple d’Ocon dans des interviews avec les médias après la course pour expliquer sa position sur le fait de vouloir rester en dehors.

Isola a répondu : « Chaque voiture est différente, donc le niveau d’usure est différent, également en fonction de la force avec laquelle ils poussent pendant la course.

« Mais plus ou moins tous les pneus avaient des câbles exposés, pas seulement sur la voiture d’Ocon – la plupart des voitures qui se sont arrêtées après les tours 47/48 étaient complètement terminées.

« Nous connaissons le nouveau tarmac [in Istanbul] est plus abrasive et a plus d’adhérence que l’année dernière et la piste n’était pas sèche mais toujours abrasive. Donc c’était vraiment, vraiment à la limite.

« Je suggérais à nos ingénieurs affectés d’avertir les équipes de changer les pneus et de ne pas aller jusqu’au bout car c’était une décision risquée. »