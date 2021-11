Le verdict de Rittenhouse « a renforcé notre foi fondamentale dans le système de justice pénale américain » : la juge Jeanine

L’animatrice de « Justice with Judge Jeanine », Jeanine Pirro, a déclaré que le verdict « non coupable » de Kyle Rittenhouse « renforçait notre foi fondamentale dans le système de justice pénale américain » dans son monologue d’ouverture samedi soir.

KYLE RITTENHOUSE NON COUPABLE : ET LA SUITE ?

JEANINE PIRRO : C’était un cas d’autodéfense et de toutes les connotations négatives qui en découlent. Pour moi, c’était ma timonerie au microscope – le système de justice pénale ouvertement affiché devant une nation. C’était plus que le cas d’un jeune de 17 ans mis en examen pour avoir tiré sur trois personnes. L’enjeu était de savoir si l’état de droit et l’état de légitime défense étaient toujours viables et dans quelles circonstances un individu pouvait légalement se défendre. Bref, l’affaire était un microcosme des tensions qui se jouaient en Amérique. Le président des États-Unis a qualifié Kyle Rittenhouse de « suprémaciste blanc ». Les médias grand public ont diabolisé Kyle comme un terroriste national, celui qui a franchi les frontières de l’État avec un AR-15 ; un raciste et un tireur actif qui cherchait à tuer. Et à une époque où le chaos et l’anarchie semblaient régner dans nos rues, où les membres de Black Lives Matter pouvaient brûler et démolir des entreprises en toute impunité, beaucoup d’entre nous ont estimé qu’il n’y avait aucune justice à obtenir en Amérique. Lorsque des Américains ordinaires, travailleurs et contribuables ont vu des marxistes, des socialistes et des racistes détruire nos communautés, nous avons perdu espoir. Notre anxiété a été alimentée par l’intention des médias grand public de mentir sur les faits et par un procureur dont le propre cas a été contredit par son propre témoin vedette et par des manifestants extérieurs à portée d’audition des jurés dont l’intention claire était d’intimider les jurés. La question était de savoir si la justice populaire pouvait être suivie d’une vraie justice.

…

Le verdict de « non-culpabilité » de Kyle Rittenhouse a tout changé. En fin de compte, l’Amérique a regardé le système de justice pénale et 12 jurés courageux qui ont reconnu leur responsabilité et le serment qu’ils ont prêté. Ils ont fondé leur verdict sur la loi et les faits. L’Amérique a poussé un soupir de soulagement parce que Lady Justice était aveugle aux affirmations des menteurs et des guerriers de la justice sociale, et n’a entendu que les faits, la loi et les preuves. Dieu merci, les jurés ont eu le courage, la force et l’intégrité de rendre un verdict conforme à la vérité. Et Dieu merci, ils ont renforcé notre foi fondamentale dans le système de justice pénale américain.