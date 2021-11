Le verdict de Rittenhouse restera dans les mémoires comme le match qui a allumé le feu du changement.

Nous nous appelons une nation civilisée. Eh bien, une nation civilisée ne permet pas l’adoption de lois où une personne peut être écrasée parce que quelqu’un est gêné par une manifestation. Pourtant, nous sommes, là où les Républicains ont décidé d’utiliser ces derniers sursauts de pouvoir pour tenter d’inscrire dans la loi l’inégalité.

Lundi, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a signé un projet de loi « anti-émeute » qui autorise des répressions policières plus sévères contre les manifestants – une réponse apparente aux mouvements « defund the police » et Black Lives Matter. (« Ce projet de loi empêche en fait les gouvernements locaux de financer l’application de la loi », a déclaré DeSantis.) Un rassemblement public de trois personnes ou plus peut être classé comme une « émeute » en vertu de la loi, et toute personne qui participe « volontairement » à un tel rassemblement peut être inculpé d’un crime au troisième degré. De plus, les participants à des rassemblements qui deviennent violents peuvent également être accusés d’un crime au troisième degré même s’ils n’ont pas été impliqués dans la violence. Le plus choquant de tous, la loi accorde l’immunité civile aux conducteurs qui se précipitent dans les foules de manifestants et même blessent ou tuent des participants, s’ils prétendent que les manifestations les ont rendus inquiets pour leur propre bien-être sur le moment.

Prenez un moment et respirez. Laissez la rage vous envahir, laissez-la imprégner vos voies nasales comme le fromage pourri de la législation qu’elle est. Ce que dit la loi de Floride, c’est qu’une personne impliquée dans une manifestation qui devient violente peut être accusée d’un crime, même si elle n’a pas participé à la violence. Ainsi, si je lis ceci correctement, en théorie, quelqu’un qui renverse une personne et la tue serait libre, tandis que le frère de la personne renversée, s’il est présent, pourrait être inculpé.

Écoutez, c’est aussi notre pays. Nous avons droit à un redressement de nos griefs. Nous avons un droit de réunion, un droit à la liberté d’expression et un droit de vote. Ce ne sont pas des droits de l’État. Ce sont des fédéraux. Ce qui se passe maintenant n’est donc pas une guerre civile. C’est une sécession législative.

A. Législatif. Sécession. La loi après la loi, étant l’assujettissement des femmes, les restrictions du droit de vote, l’approbation du meurtre de manifestants ou… un précédent juridique par décision d’un juré de-

Pouvoir tirer sur une personne dans le dos et que cela s’appelle légitime défense.

Oui c’est arrivé. Un fait qui n’est pas contesté est que Kyle Rittenhouse a déchargé son fusil AR-15 dans le corps de Joseph Rosenbaum à quatre reprises.

Le Dr Doug Kelley, médecin légiste au bureau du médecin légiste du comté de Milwaukee, a déclaré que Rosenbaum avait été abattu par quelqu’un à moins de 4 pieds. La main de Rosenbaum, a-t-il dit, était « à proximité ou en contact avec le bout de ce fusil ». Kelley a déclaré que Rosenbaum avait reçu quatre balles: dans l’aine, la main et la cuisse alors qu’il faisait face à Rittenhouse, puis dans le dos. Le procureur James Kraus a appelé cela le « coup mortel ». Quelques instants plus tard, Rittenhouse, alors âgé de 17 ans, a tué Anthony Huber, 26 ans, qui a été vu sur une vidéo de spectateur frappant Rittenhouse avec une planche à roulettes. Rittenhouse a également blessé Gaige Grosskreutz, un manifestant et médecin bénévole qui portait lui-même une arme à feu.

Le coup fatal était Rittenhouse se tenant au-dessus de M. Rosenbaum et lui tirant dans le dos. D’accord. Voilà où nous en sommes. Un jury du Wisconsin a créé un précédent qui devrait tous nous refroidir. Ils ont essentiellement approuvé la chasse légalisée des humains se comportant d’une manière que vous n’aimez pas. Alors c’est ce contre quoi nous nous battons, n’est-ce pas ? Oui, mais pas que ça. Le lien ci-dessus était de The Guardian, une source du Royaume-Uni.

Ce que je poste ci-dessous provient de US News and World Report. Quiconque a lu le lien ci-dessus pourrait décider que la citation la plus importante était « coup de feu », n’est-ce pas ? C’est toute la charge dans un emballage de bonbons. Rittenhouse se tenait au-dessus d’un Rosenbaum non armé, couché et blessé, puis lui tira dans le dos. N’y a-t-il pas un mot pour cela ? Un terme juridique ?

Mais regardez sur quoi US News et World Report se concentrent :

Kelley a été l’un des derniers témoins de l’État avant que les procureurs ne terminent leur affaire de meurtre après 5 jours et demi de témoignages visant à présenter Rittenhouse comme l’agresseur, mais ont souvent renforcé la revendication de légitime défense du jeune homme. Ses avocats ont suggéré que le jeune homme de 17 ans craignait que son arme ne soit emportée et utilisée contre lui. La défense a ensuite commencé à présenter son côté, appelant comme premiers témoins des personnes qui étaient dans les rues avec Rittenhouse cette nuit-là et l’ont décrit comme pâle, tremblant, en sueur et bégayant après les coups de feu.

Veuillez lire l’article en entier. Il présente davantage le témoignage de la défense que ce qui est à mon avis les deux mots les plus importants de tout le procès. « Tuer par balle. »

C’est ainsi qu’il a été emballé et vendu à un public quelque peu crédule, par un média prétendument réputé. Même ainsi, celui-ci fait finalement partie du jury. Un jury qui a décidé qu’un homme non armé gisait sur le ventre et blessé au sol a mis le défendeur dans une crainte raisonnable d’un préjudice imminent. D’accord. Je ne sais pas comment c’est autorisé. Je ne savais pas que le Wisconsin avait un « finition » clause de leur loi. Je ne savais pas qu’une fois que tu te sentais menacé, qu’après avoir neutralisé l’agresseur, tu pouvais continuer à tirer. Je ne savais pas que cela était considéré comme raisonnable.

Bon à savoir au cas où je serais chassé.

Mais je dirai ceci à propos des réverbérations de ce verdict : Attention 2022, Républicains. Cela franchit une ligne. Vous avez fait des lois déshumanisant les manifestants, les personnes de couleur et les femmes, et vous vous attendez à ce que d’une manière ou d’une autre, votre colère l’emporte.

Bien bien.

Vous pensez avoir vu en colère ?

Vous pensez que nous étions en colère en 2020 ?

Vous n’avez pas vu en colère.

Vous ne pouvez pas rêver de la rage dans mon cœur en ce moment.

Mais nos votes vous feront comprendre.

Nous venons voter. Nous allons unir ce pays, défendre nos principes et vous jeter dans le désert politique où vous pourrez jouer au soldat de plomb avec vos héros déséquilibrés.

Et si tu penses un instant que j’ai peur de tes armes ? Laisse-moi juste te dire, oui tu pourrais me tirer dessus. Vous pourriez me tuer. La menace d’un fusil contre un humain est réelle. Mais le pouvoir de l’humanité sur les tyrans lâches qui en détiennent un ? Incontestable.

Vous apprendrez comme tous ceux qui vous ont précédés, et vous apprendrez à la dure :

La puissance d’une balle n’est rien comparée à la puissance d’un bulletin de vote.

MISE À JOUR : Que pensez-vous que je suggère ici ? J’entends trop de défaitisme. Dans le comté de St. Louis, un procureur a été remplacé par une personne de couleur, Wesley Bell, un militant. Cori Bush a battu Lacy Clay, et elle est militante. C’est juste St. Louis.

Et Lucy McBath ? Elle est sortie des profondeurs du désespoir pour remporter un siège à la Chambre des États-Unis. Elle vient de voter pour l’adoption de Build Back Better. Elle a décidé qu’elle pouvait changer les choses, même au milieu de sa douleur, et c’est ce qu’elle fait.

Et partout dans le pays, nous faisons le travail acharné de détoxification des services de police.

Regardez ce que nous faisons à Tempe, en Arizona, où Corey Woods est maire, et l’État de l’Arizona a ouvert la voie à la création d’un programme de désescalade.

Le département de police de Tempe recevra probablement son renouvellement d’accréditation du programme d’accréditation des forces de l’ordre de l’Arizona (ALEAP) au printemps 2022, a déclaré le 3 novembre Joel Navarro, membre du conseil municipal de Tempe, lors d’une discussion sur le processus et les tentatives de désescalade du département. La formation à la désescalade et les efforts pour récupérer l’accréditation, un titre donné aux agences de sécurité publique après avoir analysé en profondeur le respect des normes dans tous les aspects de la police, visent à garantir que Tempe PD protège la communauté de manière fiable et responsable.

Nous ne pouvons pas arrêter maintenant. Nous devons remplacer les shérifs voyous qui pêchent avec le procureur par un enfant local essayant de rajeunir son quartier. Nous devons mettre fin à l’immunité qualifiée. Il n’y a pas de baguette magique ici. C’est un projet de plusieurs décennies. Mais nous avons progressé. Et nous devons adopter des lois qui disent que les seuls membres du personnel armé autorisés à patrouiller lors d’une manifestation ne sont pas les forces de l’ordre.

C’est une tâche difficile. On ne peut pas s’attendre à un sauvetage judiciaire, quand on sait très bien ce que sont certains des juges du banc. Cela voudrait dire que nous sommes des spectateurs. Nous votons dans les juges, nous choisissons les politiciens, nous peignons ce comté en bleu un point à la fois. Nous civilisons cette nation un district à la fois.

Et ce sera dur. Mais finalement ce combat ne peut être gagné qu’aux urnes. Donc, si vous dites que rien ne changera, si vous dites qu’il est trop tard, alors ce que vous faites vraiment, c’est de quitter le champ de bataille.

Restez dans le combat !

-ROC

Salut les amis! Je suis épuisé. J’ai besoin de repos et je vais passer une IRM. C’est la seule vie que ma santé me permet de gagner et je vous apprécie. Ma newsletter n’est pas affectée. Inscrivez-vous ici pour vous abonner ! Il est publié tous les mercredis et regorge de reportages originaux, de rires et de plaisir !

jeSi vous préférez soutenir mais pas vous abonner, vous pouvez aider ici-www.gofundme.com/…OU..faites les deux ! J’ai vraiment besoin de ton aide!

Votre soutien est apprécié et je vous promets que je vous donnerai le meilleur de mes écrits et que je ferai de mon mieux pour m’améliorer constamment en tant qu’écrivain !

Amour,

-ROC

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.