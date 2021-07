Le verdict de Toto Wolff sur Lewis Hamilton et le crash de Max Verstappen

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que le crash de Lewis Hamilton et Max Verstappen à Silverstone était simplement le résultat du refus de deux rivaux de céder.

Les deux rivaux du titre sont entrés en collision dans le premier tour à Copse alors que Hamilton regardait à l’intérieur, provoquant l’écrasement du leader Verstappen dans le mur alors que la paire prenait contact.

Verstappen a été emmené dans un hôpital local pour des contrôles de précaution, tandis que Hamilton a reçu une pénalité de 10 secondes pour avoir causé une collision, contre laquelle il a riposté avec une passe tardive sur Charles Leclerc pour remporter une huitième victoire à Silverstone.

Red Bull était furieux contre Hamilton, et Helmut Marko a même suggéré que le Britannique devrait être suspendu, mais Wolff a le sentiment que lorsque deux pilotes se battent comme ça avec le “couteau entre les dents”, des accidents se produisent.

« Tout d’abord, c’est une belle victoire pour Lewis ici devant une foule nombreuse, c’est fantastique et il a fait une course sensationnelle, surtout avec le deuxième pneu. [set]”, a déclaré Wolff à Channel 4.

“Et à l’accident, ce sont deux gars qui se battent dur, le premier demi-tour était déjà difficile, Lewis a reculé une fois, puis ces deux-là se sont battus avec le couteau entre les dents, cela peut avoir un contact et c’est ce qui s’est passé dans ce coin.

«Il y a une règle, les conseils des commissaires sont clairs, il y a un dessin, c’est une règle solide comme un roc.

« Vous pourriez dire pourquoi 10 secondes ? Je suppose que les stewards auront dit qu’il faut être deux pour danser le tango. Il faut pas mal de balles pour y passer côte à côte.

« Mais nous avons eu avec Leclerc une situation similaire, beaucoup plus tard dans la course, il faut donner… ils n’ont pas donné, tous les deux.

Verstappen a heureusement échappé à une blessure grave, et ce soulagement est quelque chose que toutes les parties ressentent.

“C’est le plus important, ce sont deux grands courageux, l’un septuple champion du monde, l’autre à venir qui s’affrontent dur”, a déclaré Wolff de la condition positive de Verstappen.

“Il le serre un peu et Max n’a pas cédé, et c’est tout.”

TOUR 50/52 Hamilton dépasse Leclerc à Copse#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/bKTqjdYDgH – Formule 1 (@F1) 18 juillet 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Leclerc semblait être sur le point de remporter une célèbre victoire Ferrari, mais la façon dont Hamilton l’a traqué et a fait la passe était une scène qui rendait justice au spectacle du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Et c’était une mission que même Wolff considérait comme dépassant Hamilton.

“Charles avait tellement de rythme sur le pneu médium qu’il était exagéré de penser qu’il pourrait se rapprocher à la fin”, a-t-il déclaré.

“Mais sur le dur, nous étions tellement plus rapides que la Ferrari, et quand nous avons vu qu’il pouvait maintenir ce rythme, cela a rendu tout cela excitant.”

Après avoir franchi le drapeau à damier, Hamilton et Wolff se sont tournés vers la radio, tous deux gonflés à bloc en déclarant que la course au titre n’était pas terminée.

Le déficit de Verstappen a été réduit à huit points, et bien que Wolff considère toujours Red Bull comme la voiture la plus rapide, il a souligné que les temps au tour et les résultats de course sont des choses très différentes en Formule 1.

“Oui, nous ne devons jamais abandonner”, a-t-il déclaré.

“Notre performance globale n’est toujours pas au niveau de la Red Bull, mais nous allons juste continuer à pousser très, très fort, tout donner.

“Les résultats de course sont une chose différente du temps au tour pur, c’est loin d’être terminé.”