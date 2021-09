Le verdict du procès Apple-Epic Games est majoritairement en faveur d’Apple

Le grand procès Apple-Epic Games sur le contrôle d’Apple sur son propre App Store et s’il s’agissait d’un monopole injuste a maintenant une décision, et ce n’est pas génial pour Epic Games.

La juge Yvonne Gonzalez Rogers a statué en faveur d’Apple sur presque tous les chefs d’accusation. Epic Games avait espéré prouver que l’App Store du géant de la technologie était un monopole, entraînant des prix plus élevés pour les consommateurs et obligeant les développeurs à suivre toutes ses règles afin d’être autorisé sur les appareils mobiles d’Apple.

Gonzalez Rogers a décidé que l’App Store n’était pas un monopole et qu’Apple ne devrait pas être puni pour son succès. Et tandis que le tribunal oblige Apple à autoriser les développeurs à indiquer aux utilisateurs d’applications d’autres moyens de payer les abonnements et les achats intégrés – ce qui peut sembler (et dans certains cas, a été initialement signalé comme) une victoire pour Epic – Apple va être autorisé à poursuivre la plupart des pratiques de l’App Store, Epic se battait pour que cela s’arrête.

“Le tribunal donne raison à Apple sur tous les chefs d’accusation, sauf en ce qui concerne la violation de la loi californienne sur la concurrence déloyale (chef dix) et seulement partiellement en ce qui concerne sa demande de recours déclaratoire”, a écrit le juge.

Mais vous n’êtes pas obligé de la croire sur parole ; Les déclarations d’Epic et d’Apple reflètent également le côté favorisé par le verdict.

“La décision d’aujourd’hui n’est pas une victoire pour les développeurs ou pour les consommateurs”, a tweeté le PDG d’Epic, Tim Sweeney. “Epic se bat pour une concurrence loyale entre les méthodes de paiement in-app et les app stores pour un milliard de consommateurs.”

« Le tribunal a confirmé ce que nous savons depuis le début : l’App Store n’enfreint pas la loi antitrust », a déclaré Apple.

Un facteur important dans la décision a été la définition du « marché » sur lequel Apple aurait prétendument le monopole. C’était un point d’achoppement dans le procès : Apple a fait valoir que le marché était constitué de toutes les plateformes de jeux ; Epic a déclaré que le marché n’était que l’App Store d’Apple. Gonzalez Rogers a déclaré lors du procès qu’elle pensait que le marché pourrait être entièrement composé de jeux mobiles, ce qui inclurait d’autres plates-formes et magasins mobiles comme Google Play. Et c’est la définition qu’elle a retenue dans sa décision. Il est difficile de prouver qu’Apple est un monopole lorsque la définition du marché par le juge inclut également ses concurrents.

La seule victoire remportée par Epic Games était limitée : bien que Gonzalez Rogers ait décidé qu’Apple devait autoriser les développeurs à montrer aux utilisateurs de l’application des liens où ils peuvent effectuer des achats en dehors de l’App Store (les achats qu’Apple n’obtiendra pas), Epic n’est toujours pas autorisé à insérer son propre mode de paiement dans l’application elle-même, ni à placer sa propre boutique d’applications sur les appareils Apple.

“Ce remède mesuré augmentera la concurrence, augmentera la transparence, augmentera le choix et l’information des consommateurs tout en préservant l’écosystème iOS d’Apple qui a des justifications pro-concurrentielles”, a écrit le juge.

Mais Apple avait déjà décidé (ou avait subi de fortes pressions) il y a quelques semaines de mettre fin à son interdiction de dire aux utilisateurs qu’ils pouvaient acheter des abonnements et des éléments de jeu en dehors de l’App Store. Cette décision ne change donc vraiment rien pour Apple pour le moment, et des entreprises comme Epic et Spotify ont déjà déclaré officiellement que la possibilité d’informer les clients de leurs alternatives n’est pas suffisante.

En ce qui concerne les autres affirmations d’Epic, Gonzalez Rogers a déclaré que la société “avait dépassé les limites” et n’avait pas pu prouver qu’Apple était un monopole. Cela ne signifie pas nécessairement qu’Apple n’est pas un monopole, ni qu’un autre plaignant ne pourrait pas faire un meilleur argument. Gonzalez Rogers a ajouté: “Le dossier du procès n’était pas aussi complet en ce qui concerne la conduite antitrust sur le marché concerné qu’il aurait pu l’être.” La commission de 30% qu’Apple prend sur la plupart des abonnements et des achats intégrés, a-t-elle déclaré, “semble gonflée” et était “potentiellement anticoncurrentielle”. Mais, comme Epic ne contestait pas le montant de la commission (seulement le fait qu’il y en ait une), elle n’a pas pu se prononcer là-dessus.

Donc, ce procès civil ne sera pas le dernier mot sur Apple et les lois antitrust. Les législateurs et les régulateurs des États-Unis, ainsi que ceux de plusieurs autres pays, font pression sur Apple pour qu’il modifie ce qu’ils considèrent comme de possibles violations de leurs lois antitrust. Apple est l’une des nombreuses entreprises Big Tech incluses dans la grande campagne antitrust de l’administration Biden, qui comprend la nomination de la critique Big Tech Lina Khan à la présidence de la Federal Trade Commission (FTC). Le problème est également bipartite : les législateurs républicains et démocrates sont des opposants virulents aux Big Tech et ont commencé à introduire de nouveaux projets de loi antitrust le ciblant, tandis que les procureurs généraux des États se sont associés pour poursuivre Google pour violations antitrust à plusieurs reprises au cours de la dernière année. Facebook a également été poursuivi pour violations des lois antitrust par la FTC et presque tous les États – bien que la version de la poursuite des procureurs généraux de l’État ait été rejetée.

La sénatrice Amy Klobuchar, qui a fait de l’antitrust dans Big Tech l’un de ses principaux problèmes, a déclaré que la décision montrait que davantage de lois antitrust étaient nécessaires.

“Les magasins d’applications soulèvent de sérieux problèmes de concurrence”, a déclaré Klobuchar dans un communiqué. « Bien que la décision réponde à certaines de ces préoccupations, il reste encore beaucoup à faire. Nous devons adopter une législation fédérale sur la conduite des magasins d’applications pour protéger les consommateurs, promouvoir la concurrence et favoriser l’innovation. »

Spotify, qui a été un adversaire virulent de l’App Store d’Apple et s’est plaint à ce sujet auprès de la commission d’application des lois antitrust de l’Union européenne, s’est dit satisfait de la partie de la décision selon laquelle la conduite d’Apple était anticoncurrentielle et interdisait sa règle anti-direction, et espérait que cela conduirait à plus de décisions comme celle-ci.

“Ceci et d’autres développements dans le monde montrent qu’il y a un fort besoin et un élan pour une législation pour lutter contre ces pratiques déloyales et bien d’autres, qui sont conçues pour nuire à la concurrence et aux consommateurs”, a déclaré Horacio Gutierrez, responsable des affaires mondiales et directeur juridique de Spotify. une déclaration.

Quant au coup d’Epic qui a déclenché tout cela – mettre un système de paiement direct dans Fortnite qui enfreignait les règles de l’App Store, qui l’a fait démarrer à partir d’appareils iOS et macOS – le juge a statué en faveur d’Apple. Non seulement a-t-elle déclaré que la décision d’Apple de résilier son accord avec Epic était « valide, légale et exécutoire », elle a également ordonné à Epic de payer des dommages-intérêts à Apple : 30 % des revenus qu’elle a perçus via le système de paiement direct interdit à partir d’août 2020 l’installation à nos jours.

