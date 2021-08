Le verdict du tribunal est révélé après le meurtre ⋆ .

Le résultat est donné (Photo : ITV)

L’attaque de Seb Franklin (Harry Visinoni) et Nina Lucas (Mollie Gallagher) dans Coronation Street a eu un impact considérable sur la vie des résidents de Weatherfield.

Après des mois passés à accepter l’attaque et la mort de Seb, les amis et la famille de Nina et Seb sont au milieu d’un procès pour tenter de déterminer qui sera inculpé pour le meurtre de Seb.

Au cours d’épisodes récents, Imran (Charlie De Melo) et Sabeen (Zora Bishop) ont interrogé Nina et ses amis, Corey (Maximus Evans), Kelly (Millie Gibson) sur la nuit de l’attaque.

A venir, après des heures d’interrogatoire, le verdict est dévoilé, mais qui sera emprisonné pour le meurtre de Seb ?

Kelly prend la barre des témoins et est interrogée par Sabeen et Imran.

À la fin du procès, des discours de clôture sont prononcés.

Sans le jury, Imran se bat toujours pour prouver l’innocence de Kelly tandis qu’Abi (Sally Carman) désespérée a l’intention de trouver la preuve que Stefan (Paul Opacic) soudoie des témoins.

De retour au tribunal, le verdict est révélé, mais justice sera-t-elle rendue ?

Qui descendra pour meurtre ?

