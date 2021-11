Le verdict d’un expert de la BBC sur un joueur de Newcastle à 70 000 £ par semaine

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

Rob Green a déclaré sur BBC Radio 5 Live (20h17, le 22 novembre 2021) que le milieu de terrain de Newcastle United Jonjo Shelvey n’avait pas les jambes qu’il avait autrefois.

L’expert de la BBC a fait des commentaires sur Shelvey en analysant le match nul 3-3 de Newcastle contre Brentford à St. James ‘Park ce week-end.

L’ancien gardien de Leeds United et de West Ham United pense qu’avec Shelvey parmi les milieux de terrain jouant dans la formation de Newcastle, il était compréhensible que l’équipe d’Eddie Howe ait concédé trois buts.

Green a déclaré sur BBC Radio 5 Live (20 h 17, le 22 novembre 2021) : « Il y a eu une erreur de gardien de but là-dedans, et il y a eu un malheureux but contre son camp.

« Alors oui, ils en ont concédé trois, mais avec vous jouant dans une formation dans laquelle vous avez Joe Willock, qui aime bombarder en avant, et Shelvey, qui est un milieu de terrain créatif qui n’a pas les jambes qu’il avait autrefois, alors vous êtes va être exposé.

Jonjo Shelvey un joueur important pour Newcastle

Shelvey, qui gagne 70 000 £ par semaine comme salaire (Spotrac), n’a pas toujours eu le meilleur des moments à Newcastle.

Mais le nouveau manager de Newcastle, Howe, a publiquement parlé de la qualité de l’ancien milieu de terrain de Liverpool.

Howe a déclaré que le joueur de 29 ans est un milieu de terrain brillant qui va être énorme pour son équipe.

Maintenant, contre Brentford, Shelvey n’a pas mal joué.

Le Chronicle a donné à l’Anglais 7 sur 10, affirmant qu’il « restait concentré sur ses responsabilités défensives ».

L’ancien milieu de terrain de Swansea City a décoché un tir qui n’était pas cadré, a joué cinq passes clés, a obtenu une précision de 78%, a touché 69 touches, a tenté un dribble, a effectué trois interceptions et deux dégagements et a effectué cinq centres.