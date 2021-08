in

La vérification des faits indique que l’article contenait de « fausses informations » et que « des vérificateurs des faits indépendants disent que les informations n’ont aucun fondement factuel ».

L’article accusait de manière moqueuse CNN de « féliciter » les talibans pour avoir porté des masques lors de leur prise de contrôle en Afghanistan.

Ron Coleman, un commentateur juridique sur les questions du premier amendement, a applaudi l’abeille pour avoir été vérifiée une fois de plus.

“Vous l’avez encore fait, @TheBabylonBee”, a-t-il tweeté.

Le Babylon Bee a été soumis à plusieurs vérifications des faits pour sa satire.

Plus tôt dans l’année, le New York Times a déclaré que le Babylon Bee « faisait l’objet d’un trafic de désinformation » déguisé en satire après que le Bee ait publié un article se moquant de la sénatrice Mazie Hirono.

Notamment, Lead Stories n’est pas étranger aux préjugés de gauche. Une étude de Newsbusters a révélé que Lead Stories a publié 296 vérifications des faits entre le 1er janvier 2020 et le 9 mars 2020. « Parmi celles-ci, 55 entrées provenaient d’utilisateurs de médias sociaux et de médias de droite. Seulement 12 provenaient d’utilisateurs de médias sociaux et de médias de gauche. »

