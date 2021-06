Le véritable potentiel de Lucid pourrait être en deçà des attentes avec l’action CCIV

in

Churchill Capitale IV (NYSE :CCIV) l’action approche à nouveau les 25 $ par action. Mais ne prenez pas cela pour signifier cette SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale), en voie de fusionner avec le démarrage du véhicule électrique Moteurs lucides, est sur le point de revenir à ses sommets de « meme stock » établis plus tôt cette année.

Source : gg5795 / Shutterstock.com

Au lieu de cela, sa piste peut être beaucoup plus limitée. Comment est-ce le cas, compte tenu du fait que tant de personnes pensent que Lucid a le potentiel de supplanter Tesla (NASDAQ :TSLA) en tant que premier nom parmi les véhicules électriques de luxe ? Oui, le potentiel est là. Cela ressort des nombreux avantages que cette entreprise, encore en phase de pré-revenus, a de son côté.

Mais même s’il s’agit d’un « tueur de Tesla », cela ne veut pas dire qu’il tuera toute la concurrence. Les constructeurs automobiles historiques, y compris les noms allemands qui dominent l’espace mondial de l’automobile de luxe, accélèrent leur virage vers les véhicules électriques. Lucid a beaucoup plus d’obstacles à franchir que les investisseurs n’en tiennent actuellement compte dans le cours de son action.

Maintenant, étant donné que cette action a un potentiel de short squeeze, vous trouverez peut-être rentable de l’échanger à court terme. Mais en termes de pari à long terme sur la montée en puissance des VE ? Vous feriez peut-être mieux de chercher ailleurs pour ce type de jeu.

Le défi du stock CCIV

Deux récits conduisent le battage médiatique autour de Lucid. Premièrement, le récit selon lequel cette entreprise, qui n’a pas encore vendu une seule voiture, deviendra plus populaire que Tesla. Deuxièmement, le récit selon lequel Tesla, qui en 2020 détenait une part de marché automobile mondial de 0,8%, détiendra finalement une part de marché mondiale plusieurs fois supérieure à celle des véhicules électriques supplantant les véhicules à moteur à combustion interne.

Qu’est-ce qui remet en question les deux récits, qui se sont affaiblis au cours des derniers mois ? Le fait que les constructeurs automobiles traditionnels s’adaptent rapidement à l’avenir des véhicules électriques. Auparavant, lorsque les constructeurs automobiles en place préparaient leur électrification, des noms comme Tesla avaient l’avantage.

Mais cela pourrait rapidement changer dans les années à venir. Des versions EV de véhicules de luxe à moteur à combustion interne déjà populaires commencent à arriver sur le marché. À son tour, il sera difficile pour Tesla, et encore moins Lucid, d’atteindre les niveaux de part de marché des marques axées sur le luxe telles que Daimler (OTCMKTS :DMLRY) et BMW (OTCMKTS :BMWYY), dont les marques phares respectives Mercedes-Benz et BMW détiennent environ 2,5 % à 3 % du marché mondial.

Certes, Lucid n’a pas besoin de devenir un géant de l’automobile pour réussir. Pourtant, à l’heure actuelle, les investisseurs l’évaluent comme s’il s’agissait d’une future entreprise de la taille de Daimler ou de BMW. Le résultat? Les actions pourraient avoir du mal à en tirer profit, car il devient de plus en plus clair que cet arriviste finit par devenir un acteur de niche.

Coup de pied les pneus une fois de plus à propos de son évaluation

Le 7 mai, j’ai expliqué comment la valorisation implicite des actions de CCIV après la fusion repose sur une croissance projetée qui pourrait ne pas être réalisable. Autrement dit, pour que cette entreprise atteigne simplement sa valorisation actuelle, elle doit atteindre les niveaux de part de marché des opérateurs historiques d’ici 2026.

Certes, mon hypothèse était basée sur le fait que l’entreprise devait dépendre largement du marché américain pour atteindre son objectif de ventes annuelles de 251 000 dans cinq ans. Principalement, en raison du fait qu’il peut prendre plus de temps pour pénétrer les marchés européens et chinois. S’il réussit à pénétrer ces marchés, il n’aura peut-être pas besoin de gagner une part de marché de la taille d’une Mercedes ou d’une BMW aux États-Unis pour atteindre ces chiffres.

Mais peu importe comment il atteint ce niveau de ventes, il doit l’atteindre. Sur la base d’un nombre d’actions post-transaction de 1,6 milliard, sa valorisation implicite s’élève aujourd’hui à 40 milliards de dollars. Cette valorisation riche ne tiendra pas si elle ne progresse pas conformément aux projections annoncées dans sa présentation aux investisseurs.

En termes simples, vous devez payer pour entrer tôt dans une startup de VE cotée en bourse. Mais on peut se demander si cela en vaut la peine. Surtout, comme l’a récemment recommandé Larry Ramer d’InvestorPlace, vous pouvez choisir d’investir dans un ou plusieurs des nouveaux véhicules électriques qui ont plus de chances de « l’écraser » dans leur créneau respectif.

Résultat final : restez à l’écart

La dernière vague de compressions courtes pourrait être à l’origine de ce récent rebond des actions de Churchill Capital IV. Et cela pourrait se poursuivre à court terme, étant donné que plus d’un quart des actions en circulation ont été vendues à découvert.

L’angle de compression courte pourrait faire de l’achat d’actions CCIV aujourd’hui une transaction intéressante à court terme. Mais les chances que Lucid devienne un leader mondial des véhicules électriques de luxe sont beaucoup plus minces qu’il n’y paraît. Acheter aujourd’hui comme un pari à long terme sur le succès à long terme de son objectif de fusion n’est peut-être pas une décision gagnante.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.