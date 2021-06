Le Vermont lève les restrictions COVID-19 après avoir vacciné plus de 80% des résidents éligibles .

Le Vermont est devenu le premier État à vacciner plus de 80% de sa population éligible pour COVID-19, permettant à l’État mardi de lever toutes les restrictions liées à la pandémie restantes.

Lundi après-midi, le Vermont avait vacciné plus de 440 000 résidents éligibles âgés de plus de 12 ans avec au moins une dose du vaccin, selon ABC News.

« Je suis très fier d’annoncer que le Vermont est désormais devenu le premier État du pays à vacciner plus de 80 % de sa population de 12 ans et plus », a déclaré le gouverneur républicain Phil Scott. “Notre État a montré au monde ce qui est possible lorsque vous avez un groupe de personnes avec la bonne attitude qui suit les données et fait confiance à la science médicale.”

L’annonce intervient quelques semaines avant l’objectif du président Biden de faire vacciner 70% des Américains éligibles d’ici le 4 juillet.

Scott avait précédemment levé le mandat de masque de l’État pour les personnes vaccinées en mai. Mais après avoir atteint le jalon, Scott a déclaré que l’état d’urgence du Vermont prendrait fin, levant toutes les restrictions restantes, y compris la distanciation sociale et les limites de capacité intérieure.

Cependant, les entreprises pourront toujours exiger que les clients portent des masques ou prennent d’autres mesures de sécurité s’ils le souhaitent.

“C’est vraiment très simple: il n’y a plus de restrictions d’État Covid-19”, a déclaré Scott, selon le New York Times.

