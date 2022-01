Le vernis à ongles pour tester si votre boisson a été dopé dans Stay Close est-il réel ?

Dans l’émission Netflix, la couleur des ongles d’un personnage a changé lorsqu’il est entré en contact avec une boisson droguée

Netflix a récemment sorti un nouveau thriller d’Harlan Coben, Stay Close. Le spectacle a tout le drame et les rebondissements comme tous les autres de ses livres qui ont été adaptés en série jusqu’à présent. Les rebondissements commencent tous dans un bar, lorsque deux filles rencontrent le premier personnage disparu. On le voit augmenter leurs boissons avant qu’ils ne s’enfuient, ce qui déclenche la chaîne d’événements que nous suivons ensuite dans la série. L’un des personnages de Stay Close utilise son vernis à ongles pour dire que leurs boissons ont été enrichies, vous vous demandez donc peut-être si cela est réel et si un produit comme celui-ci existe réellement.

Lorsque Bea soupçonne que Carlton l’a droguée et les boissons de Kayleigh, elle met son doigt dans une boisson et son vernis à ongles change de couleur. Cela lui indique alors que quelque chose a été mis dans la boisson et elle l’échange avec celle de Carlton. Il le boit ensuite et ressent l’effet de tout ce qu’il y a mis.

Alors, existe-t-il vraiment un vernis à ongles qui peut vous aider à savoir si votre boisson a été enrichie comme ils l’utilisent dans Stay Close ?

Vous avez peut-être entendu parler d’un produit similaire au vernis à ongles que nous voyons dans Stay Close, car on en a déjà parlé. Des articles affirmant qu’il existe un produit de vernis à ongles comme celui-ci sont devenus viraux à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, mais, même si le produit pourrait révolutionner la sécurité des gens le soir, vous ne pouvez pas en acheter pour le moment. On avait prétendu qu’un tel produit était disponible, mais ce n’est pas le cas pour le moment. Il semble qu’il y ait eu des recherches à ce sujet, mais vous ne pouvez pas réellement acheter un vernis à ongles qui imite les méthodes utilisées dans Stay Close sur Netflix.

En 2014, un groupe de filles de l’Université de Caroline du Sud a eu l’idée d’un vernis à ongles qui changerait de couleur au contact de la drogue du viol. En 2018, les quatre filles ont lancé une entreprise appelée Undercover Colors. L’idée était toujours la même, mais le produit était un petit test à la place d’un vernis à ongles. Le test est une petite puce, qui peut être transportée ou fixée sur votre téléphone. Vous déposez un petit échantillon du liquide sur la puce et celle-ci affiche une ou deux lignes pour indiquer le résultat. Cependant, le produit est disponible pour le moment, mais le site Web indique qu’il sera bientôt de retour en stock. Continuez donc à vérifier le stock si vous souhaitez l’acheter.

