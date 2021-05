Le verre de Christian Horner à moitié plein avec Lewis Hamilton P7

Alors que rater la pole était frustrant, le patron de Red Bull, Christian Horner, a été très réconforté par les difficultés de Lewis Hamilton à Monaco.

Red Bull est entré dans le week-end de course avec la nécessité d’une victoire pour Verstappen s’ils veulent ramener l’élan du titre en leur faveur, mais ce n’est pas Mercedes qui s’est avérée être leur principal rival jusqu’à présent.

Ferrari a laissé derrière lui sa bataille habituelle au milieu de terrain pour le week-end à Monaco, la supprimant plutôt avec Red Bull au sommet.

Charles Leclerc avait la pole provisoire, mais sur son dernier tour volant, Verstappen avait l’air très pratique pour nier le Monégasque à domicile, jusqu’à ce que Leclerc encapsule la SF21 dans les barrières.

Cela a déclenché les drapeaux rouges, et les espoirs de Verstappen de pole ont pris fin avec les qualifications.

Ainsi, alors que Horner aurait adoré voir Verstappen partir de la pole, il a préféré lui donner une tournure positive, cela étant le fait que leur principal rival au titre, Hamilton, est sur le point de partir de tout en bas en P7, lors d’une course où les dépassements est extrêmement difficile.

“C’est une de ces choses, le drapeau rouge à la fin de la séance était juste en train de crescendo et Max l’avait vraiment accroché sur ce dernier tour”, a déclaré Horner à Sky F1.

«D’après les données, il était de deux dixièmes et demi au moment où il a dû avorter, c’est pourquoi il était si frustré. Je pense évidemment que la déception immédiate est “argh, nous aurions dû avoir ce dernier tour”, pour obtenir la pole ici, vous savez à quel point c’est important.

«Il y a cette frustration, mais il faut ensuite regarder le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Notre principal rival en P7, ce n’est pas un mauvais après-midi. »

Ferrari a sans aucun doute prouvé le choc du week-end jusqu’à présent à Monaco, mais Horner se félicite de leur retour à la bataille au front.

Après tout, cela rend le travail de Hamilton plus difficile le jour de la course alors qu’il tente de réparer les dommages causés par les qualifications.

«Je pense qu’ils ont été super rapides tout le week-end, a déclaré Horner.

«Ils n’ont manifestement pas montré ce genre de rythme jusqu’à présent cette année, mais je pense que c’est sain, c’est bien de voir Ferrari revenir là-haut.

«C’est bien d’avoir plus de voitures dans le mix, donc encore une fois, plus il y a de voitures entre nous et Lewis en ce moment est aussi une chose positive.»

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 lors du paiement *

* l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

De l’autre côté du garage Red Bull, il y avait d’autres difficultés pour Sergio Perez qui alignera un humble P9 pour le Grand Prix de Monaco.

“Il a eu une Q3 vraiment désordonnée, il a eu du trafic et il a été un peu frustré”, a déclaré Horner à propos des problèmes de Perez.

«Avec tout un tas de trafic devant lui, il est difficile pour eux ici de simplement disparaître, frustrant donc il va avoir un après-midi chargé.»

Perez suit la tendance de Pierre Gasly et d’Alex Albon qui l’a précédé – Verstappen est loin sur la route en qualifications.

Pour Perez, la marge finale pour le Néerlandais en Q3 était une seconde.

Horner a expliqué qu’une partie de cela est simplement parce que Verstappen est tout simplement bon, mais que les pilotes de la grille qui ont changé d’équipe ont du mal à s’adapter.

En particulier, Horner a fait la comparaison avec l’ancien pilote de Red Bull Daniel Ricciardo, qui était six dixièmes plus lent que son coéquipier McLaren Lando Norris lors des qualifications à Monaco.

«Il est assez bon n’est-ce pas? Mais Sergio cela viendra pour lui, je n’ai aucun doute », a assuré Horner.

«Nous voyons beaucoup de pilotes qui ont déplacé des équipes cette année des difficultés. Comme Daniel, je veux dire à quel point il est un excellent pilote, et cela ne lui convient évidemment pas pour le moment.

«Je pense que pour Checo un peu plus de temps et cela se réunira pour lui.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!