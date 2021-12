Le verrouillage britannique craint alors que Boris Johnson tient une réunion d’urgence sur Covid | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les hauts ministres des quatre pays du Royaume-Uni doivent discuter d’une réponse commune à la menace de la nouvelle variante. Il s’agira de la deuxième réunion d’urgence en quelques jours à peine, avec une inquiétude croissante concernant la propagation de la souche mutante. Il y a eu trois jours consécutifs de cas records avec de nouvelles infections au Royaume-Uni hier dépassant 90 000. La réunion a été annoncée après que le Premier ministre Boris Johnson a eu aujourd’hui des entretiens de crise avec le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon.

L’Irlande a déjà annoncé qu’à partir de dimanche, les bars et restaurants fermeront à 20 heures pendant six semaines.

À Londres, les hospitalisations pour des maladies liées au COVID-19 ont dépassé le reste du pays.

Les premiers ministres d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord ont tous fait pression sur M. Johnson pour obtenir plus d’aide financière alors que des mesures de protection sont mises en place dans les trois pays pour empêcher la propagation du coronavirus.

Vendredi, un porte-parole de Downing Street a confirmé qu’une réunion Cobra avec les nations décentralisées aurait lieu au cours du week-end pour discuter de la réponse à la variante Omicron de COVID-19.

Lors d’un appel téléphonique avec M. Johnson, Mme Sturgeon a souligné « l’extrême urgence de la crise » pour les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de l’événementiel, de la culture et connexes, qui subissent déjà un grave impact financier.

Un porte-parole du Premier ministre a ajouté : « Le Premier ministre a également précisé que les administrations décentralisées ont besoin de clarté sur le fait qu’un soutien financier supplémentaire serait disponible, et également sur la façon dont il peut être déclenché par l’une ou l’ensemble des administrations britanniques, en cas de des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires pour lutter contre le virus au cours de la période à venir. »

Vendredi, le premier ministre d’Irlande du Nord, Paul Givan, s’est également entretenu avec M. Johnson, tout comme le premier ministre gallois Mark Drakeford.

M. Givan a déclaré qu’il avait demandé au Premier ministre un soutien économique accru en réponse à l’augmentation des cas.

S’exprimant après leur conversation, il a déclaré: « Au cours de la discussion, un certain nombre de problèmes ont été soulevés concernant une plus grande coopération et une collaboration. »

Il a également déclaré: « J’ai également insisté sur la nécessité d’un plus grand soutien du Trésor car il est essentiel que les entreprises qui ont déjà été touchées par les décisions que les gens ont prises pour réduire leurs propres contacts sociaux reçoivent un soutien, et c’est un problème qui nous continuerons à faire des représentations auprès du gouvernement.

Plus tôt vendredi, M. Drakeford a fortement critiqué le Trésor britannique et son attitude à l’égard du soutien aux pays décentralisés alors que les cas Omicron continuent d’augmenter.

Drakeford a déclaré: «Notre capacité à fournir et à maintenir un soutien économique à long terme pendant cette nouvelle vague de cette urgence de santé publique en cours est gravement limitée par la position actuelle du Trésor britannique et son refus d’ouvrir des programmes de soutien vitaux, tels que le congé. «

Il a ajouté: « Ces programmes devraient être disponibles pour toutes les nations lorsqu’ils sont nécessaires et pas seulement au moment où des restrictions sont introduites en Angleterre. »

La réaction galloise intervient alors que les mesures visant à retarder l’ouverture des écoles ont été retardées de deux jours.

L’objectif est de fournir une formation au personnel pour s’adapter à l’évolution des besoins et des règles à mesure que la variante Omicron prend effet.

Le chancelier Rishi Sunak a rencontré virtuellement la Confédération de l’industrie britannique, la Fédération des petites entreprises et les chambres de commerce britanniques vendredi après-midi après son retour anticipé d’un voyage en Californie.

Un porte-parole du Trésor a déclaré : « La chancelière s’est entretenue avec des chefs d’entreprise et de l’industrie cet après-midi.

Ils ont ajouté: « Nous reconnaissons à quel point la période des fêtes est importante pour tant d’entreprises et le gouvernement continuera de s’engager de manière constructive sur la meilleure façon de fournir un soutien continu aux entreprises et aux secteurs touchés. »