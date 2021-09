Le verrouillage d’automne serait la fin de Boris comme le dit le Premier ministre britannique | Royaume-Uni | Nouvelles

Mardi, des informations ont révélé que le gouvernement avait élaboré des plans pour un verrouillage « coupe-feu » en octobre en réponse aux craintes que le NHS ne puisse faire face à l’augmentation des hospitalisations survenues dans tout le pays. Mais le public britannique a mis en garde Boris Johnson contre cette décision.

Une majorité d’électeurs, 65%, ont déclaré que Boris ne conserverait pas le pouvoir si un verrouillage “pare-feu” était appelé, dans un sondage de 2 982 personnes organisé à partir de 14 heures le 7 septembre et 12 heures le 10 septembre.

Un lecteur a fait remarquer : « Plus de blocages. La levée des restrictions est irréversible a déclaré Boris. Le gouvernement devra partir ou être renversé s’il rompt cette promesse. trop c’est trop. La vie normale doit reprendre.

Un électeur a répondu : « Qui votera conservateur après ça ? On ne peut pas faire confiance à Boris Johnson. Alors peu importe ce qu’il promet, personne ne le croira plus. Il doit partir.

Un autre a simplement commenté : « Bourrez Johnson, bourrez les conservateurs, bourrez les blocages. »

Le nombre de personnes admises à l’hôpital avec Covid est plus de six fois plus élevé maintenant qu’il ne l’était début septembre de l’année dernière, les décès de Covid sont également environ 15 fois plus élevés.

Un scientifique principal travaillant avec le gouvernement a déclaré: «Nous allons être à un pic, bien qu’un pic prolongé, très bientôt, donc ce n’est pas vraiment la même situation que l’année dernière, lorsque l’échec à réduire la prévalence aurait entraîné l’effondrement du NHS. et les gens meurent dans les parkings.

« Les hôpitaux pourraient déborder avant que les décès n’atteignent le même niveau. Agir tôt empêchera ce niveau.

De fin septembre 2020 à fin janvier 2021, les décès dus au Covid sont passés d’une moyenne de 32 par jour à 1 286.

Le gouvernement espère que le déploiement réussi du vaccin cette année empêchera un pic aussi élevé.

Un conseiller politique du gouvernement a déclaré que les décès dus à Covid « n’atteindront probablement pas les niveaux observés à l’automne dernier car les vaccins font leur travail », mais craignaient plutôt que « les aveux qui pousseront le NHS au bord de l’effondrement s’ils le font pas tomber de sitôt ».

Lorsqu’on lui a demandé si un verrouillage “pare-feu” avait été prévu, le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi n’a pas répondu directement et a plutôt déclaré que “le programme de rappel est sa “priorité absolue” car il “nous aidera absolument à faire passer le virus du statut pandémique au statut endémique”. “.

Hier, il a été signalé que des vaccins de rappel commenceront à être administrés aux personnes âgées dans les deux prochaines semaines.

Un régime de passeport Covid sera également introduit pour l’entrée dans les événements de masse et les boîtes de nuit, l’Écosse appliquera la mesure à partir du 1er octobre et le reste du Royaume-Uni devrait suivre peu de temps après.

Lorsqu’on leur a demandé quelles mesures Covid ils soutiendraient si les hospitalisations de Covid devenaient incontrôlables, les électeurs étaient les plus favorables à la réintroduction du port du masque et de la distanciation sociale dans les espaces publics, alors qu’ils étaient le moins favorables à la prolongation du semestre scolaire.

Une minorité de 18% des électeurs ont déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’aucune restriction de Covid ne devrait être rétablie, quelle que soit la gravité des circonstances.

Un lecteur a déclaré: “Le vaccin d’Oxford est suffisant pour renforcer la protection.”

Un lecteur a déclaré: "Le vaccin d'Oxford est suffisant pour renforcer la protection."