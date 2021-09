Le verrouillage de COVID a motivé les opérateurs de bus à exploiter le potentiel des données : Amit Gupta, co-fondateur, gogoBus

« Il est intéressant de noter que COVID nous a en quelque sorte aidés de manière positive à réaligner notre stratégie de mise sur le marché axée sur les produits tout en créant une connectivité pour Bharat. »

L’Inde est un pays de bus, où plus de 50% des Indiens voyagent en bus pour une multitude de raisons. Pourtant, d’un autre côté, l’espace bus indien est la partie la plus négligée de notre système de mobilité. Le fonctionnement de notre écosystème de bus est encore très traditionnel, ce qui est mûr pour une rupture technologique. Avec plus de 500 millions d’utilisateurs de smartphones ; plus de 700 millions d’utilisateurs d’Internet et une numérisation accrue de la mobilité des bus en Inde est à la veille d’une nouvelle révolution et devrait connaître une croissance phénoménale dans cet espace au cours de la prochaine décennie. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Amit Gupta, co-fondateur de gogoBus parle du rôle de la technologie, des tendances dans le secteur TAAS et plus encore. Extraits :

Expliquez brièvement gogoBus et comment votre technologie change le secteur TAAS ?

gogoBus est une plate-forme TAAS pour la mobilité des bus interurbains, axée sur la démocratisation de l’accès à la technologie de bout en bout pour les propriétaires de flottes tout en connectant les consommateurs à travers l’Inde. Dès les premiers jours de gogoBus, nous étions clairs que l’intégration de la technologie est la seule chose qui peut différencier la mobilité interurbaine des bus en Inde et permettre à notre écosystème traditionnel d’être à égalité avec les normes mondiales. Le transport en tant que service (TAAS) pourrait être la réponse possible pour élever l’ensemble de l’industrie et nous avons commencé à faire de petits pas dans cette direction.

En quoi est-ce différent des autres services de bus ?



La plate-forme gogoBus est construite sur un moteur d’itinéraire intelligent et intelligent, qui suggère le meilleur itinéraire en fonction des données démographiques, des options de connectivité alternatives et de la fréquence.

Nous croyons en la coopétition et avec notre approche de plate-forme unique, nous travaillons avec chaque partie prenante pour résoudre le problème de l’asymétrie de l’information à grande échelle. Ainsi, à mesure que les acteurs du nouvel âge augmentent, c’est mieux pour l’industrie de la mobilité en bus dans son ensemble. Cela conduirait éventuellement à une meilleure expérience client.

Veuillez nous indiquer certaines tendances que vous avez observées dans le modèle de réservation après la pandémie ?



Fait intéressant, COVID nous a en quelque sorte aidé de manière positive à réaligner notre stratégie de mise sur le marché axée sur les produits tout en renforçant la connectivité pour Bharat. Nous avons commencé en janvier 2020 et avons fait l’expérience de faire fonctionner nos bus avec un taux d’occupation de 100 % en moins de 3 mois, juste au moment où COVID est bloqué.

Mais, après l’assouplissement du verrouillage, nous avons commencé nos opérations dans l’est du pays. Nous avons progressé à un rythme soutenu d’un mois sur l’autre, puis la deuxième vague a de nouveau provoqué un arrêt temporaire de nos services.

Depuis que nous avons repris nos services en juillet 2021, nous observons une croissance d’environ 100 % sur une base mensuelle et avec ce rythme, nous visons à atteindre plus de 100 villes au cours des 3 à 5 prochains mois.

.

Comment évolue le secteur TAAS selon vous ?



TAAS (alias MaaS – Mobility as a Service) est un modèle économique plug and play connectant les opérateurs de mobilité et les navetteurs en fonction de leurs besoins de transport, via un écosystème technologique robuste. Et Covid a plutôt été un bénéficiaire net d’une adoption plus rapide de plates-formes technologiques comme gogoBus sur le marché de la mobilité interurbaine en bus.

De plus, lors des deux verrouillages de COVID-19, nous avons observé deux situations majeures –

Confiance des consommateurs – Comment gagner la confiance des consommateurs avec l’inquiétude qui se profile autour de la visibilité des mesures de sécurité adoptées ?

Solution construite – Visibilité de la température corporelle de tous les passagers sur l’application grand public gogoBus

Confiance de l’opérateur – Comment donner aux partenaires opérateurs les bonnes données sur la demande potentielle à chaque niveau de route ?

Solution construite – Modèle basé sur les données qui fournit de véritables informations aux opérateurs-partenaires et les aide à maximiser leurs revenus à chaque niveau de voyage.

Éduquer les partenaires de gogoBus les moins avertis en technologie est devenu une priorité pour nous, car nous savions qu’ils devaient gagner la confiance dans le système, ce qui en retour aiderait à établir la confiance des consommateurs. Les gens étaient encore dans un état de peur et de confusion et avec des solutions technologiques, nous avons pu créer une source d’informations transparente qui était librement disponible pour la consommation de toutes nos parties prenantes.

Les co-fondateurs de gogoBus Amit Gupta (S) et Avinash Singh Bagri (Debout)

Parlez-nous de votre projet d’expansion ?



Au cours des 5 prochaines années, nous voulons avoir un système connecté et transparent à travers le pays. Plus de 5 000 bus avec une flotte de 20 % de véhicules électriques sur notre plate-forme est notre objectif durable. La mobilité en bus doit subir un tout nouveau lifting en Inde et c’est exactement ce que nous prévoyons de faire.

Comment votre technologie contribue-t-elle à rendre ce secteur non organisé plus organisé ?



Les données sont un carburant du nouvel âge, que tout le monde comprend et, de manière intéressante, le verrouillage de COVID a motivé les opérateurs de bus, même sur les marchés de niveau 2 et de niveau 3, à exploiter le potentiel des données en sélectionnant le bon itinéraire, les bons créneaux horaires de départ pour maximiser les revenus de chaque voyage en bus.

Nous sommes ravis de partager que nos informations en temps réel à partir de notre modèle de données interne aident nos partenaires opérateurs de bus à minimiser leur temps pour atteindre le seuil de rentabilité.

Veuillez nous parler de vos itinéraires les plus fréquentés et des nouveaux itinéraires que vous envisagez d’exploiter.



Nos partenaires opérateurs exploitent des itinéraires et nous, chez gogoBus, leur permettons avec notre plate-forme TAAS et nos canaux de distribution de vente omnicanal de maximiser leurs revenus et de minimiser les pertes de coûts.

Quels sont les défis que vous voyez dans les opérations de bus et tout plan futur ?



L’accès à un système technologique transparent, une numérisation limitée et l’environnement politique actuel sont quelques-uns des défis auxquels les opérateurs de flotte en Inde sont confrontés aujourd’hui.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.