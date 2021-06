Le verrouillage devrait affecter la croissance des actifs sous gestion de Bajaj Finance pour l’exercice 22

Bajaj Finance a connu un bon T4FY21 avec la plupart des principaux indicateurs financiers se normalisant aux niveaux d’avant Covid.

Bajaj Finance a, dans sa mise à jour de milieu de trimestre, a déclaré qu’il s’attend à un impact de Rs 4000-5000 crore sur le plan de croissance des actifs sous gestion (AUM) pour l’exercice 2022, en raison des perturbations causées par la deuxième vague.

L’impact sur les actifs gérés au premier trimestre de l’exercice 22 a été plus élevé en raison de la baisse des volumes dans le segment B2B (business to business). La société a déclaré avoir pris plusieurs mesures pour réduire ses dépenses d’exploitation et le coût des fonds afin d’atténuer en partie l’impact financier de la baisse de la croissance des actifs sous gestion.

Compte tenu de la gravité de la deuxième vague et du verrouillage qui en a résulté dans la majeure partie de l’Inde au cours des 35 derniers jours, la société a estimé un impact sur ses finances au cours de l’exercice 22. La deuxième vague a provoqué une augmentation marginale des taux de rebond au T1FY22 par rapport au T4FY21.

Les taux de rebond moyens EMI (versements mensuels équivalents) au T1FY22 étaient d’environ 1,08X par rapport au T4FY21, a indiqué la société.

Les flux à terme sur les positions en souffrance étaient plus élevés en raison de contraintes sur les recouvrements dans un contexte de verrouillage strict dans la plupart des régions de l’Inde. En conséquence, la société a estimé que ses actifs non productifs bruts et ses actifs non productifs nets au T1FY22 et Q2FY22 étaient plus élevés. La perturbation causée par la deuxième vague a également entraîné un coût de crédit supplémentaire de 1 100 à 1 300 crore par rapport au coût de crédit prévu pour l’exercice 2022.

Selon la mise à jour de l’entreprise, les activités B2B et de financement automobile ont été les plus touchées en raison de verrouillages stricts. Les autres branches d’activité ont été moins impactées en avril et ont enregistré 85 % des décaissements prévus. La société a déclaré qu’elle avait tiré parti de ses capacités numériques pour rester largement fonctionnelles en mai et qu’elle avait effectué 60% des décaissements prévus.

Bajaj Finance a connu un bon T4FY21 avec la plupart des principaux indicateurs financiers se normalisant aux niveaux d’avant Covid. La société a terminé l’exercice 21 avec un GNPA de 1,8% et un NNPA de 0,75%, proche des niveaux d’avant COVID. La société est entrée en FY2022 avec une disposition de superposition COVID de Rs 840 crore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.