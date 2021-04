Le verrouillage doit être le dernier recours: PM Modi

Le Premier ministre a déclaré que le pays était aujourd’hui beaucoup mieux équipé pour faire face à la pandémie en termes d’infrastructure sanitaire et a ajouté que tous les efforts étaient déployés pour fournir de l’oxygène à ceux qui en avaient besoin.

Le Premier ministre Narendra Modi a appelé mardi les États à ne pas appliquer les verrouillages sauf en dernier recours et à utiliser à la place des mesures de micro-confinement pour freiner la propagation de la pandémie. Le Premier ministre a exhorté les États à essayer de convaincre les travailleurs migrants de rester sur leur lieu de travail. Les travailleurs devraient être rassurés qu’ils seraient pris en charge, a-t-il déclaré.

S’adressant à la nation tard dans la soirée, le Premier ministre a observé que si le protocole était suivi, il n’y aurait pas besoin de verrouillage et que la combinaison de la médecine et de la discipline pourrait aider la nation à lutter contre la propagation du virus. Le gouvernement, a-t-il dit, prenait des mesures pour s’assurer que l’activité économique ne soit pas perturbée et que les moyens de subsistance soient le moins touchés possible.

La décision d’inoculer les personnes âgées de plus de 18 ans à partir du 1er mai et d’autoriser les États et les hôpitaux privés à se procurer des vaccins aiderait, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, les hôpitaux gouvernementaux continueront de fournir des vaccins gratuits aux défavorisés.

Le Premier ministre a déclaré que le pays était aujourd’hui beaucoup mieux équipé pour faire face à la pandémie en termes d’infrastructure sanitaire et a ajouté que tous les efforts étaient déployés pour fournir de l’oxygène à ceux qui en avaient besoin. L’oxygène industriel est détourné à des fins médicales, a-t-il déclaré, ajoutant que les décisions et les mesures prises ces derniers jours amélioreront la situation.

«Nous avons la chance d’avoir un secteur pharmaceutique solide. Les sociétés pharmaceutiques ont augmenté la production de médicaments et nous accélérons cela et avons eu des discussions avec elles. Nous prenons l’aide de toutes les entreprises », a déclaré le Premier ministre. «Nous augmentons également le nombre de lits dans les hôpitaux, dans certaines villes, nous construisons de grands hôpitaux Covid», a déclaré le Premier ministre.

De toute évidence, étant donné que le blocage d’un mois de l’année dernière a notamment provoqué une contraction estimée de 8% du produit intérieur brut (PIB), le gouvernement est doublement prudent pour éviter de répéter une telle mesure au cours de ce tome round. Déclarant que l’objectif de sauver des vies devrait être atteint avec le moins d’effet néfaste possible sur l’économie et les moyens de subsistance des gens, Modi a demandé aux gouvernements des États de garder cette devise à l’esprit tout en déterminant leur réponse à la deuxième vague Covid.

Plus tôt dans la journée, la Cour suprême a suspendu l’ordonnance de la Haute Cour d’Allahabad qui demandait au gouvernement de l’Uttar Pradesh d’imposer un verrouillage partiel jusqu’au 26 avril dans cinq grandes villes de l’État au milieu de la flambée des affaires Covid-19. Cependant, il a demandé au gouvernement de l’État de faire rapport au HC dans un délai d’une semaine sur les mesures prises jusqu’à présent pour freiner la propagation du coronavirus dans l’État.

Des milliers de personnes ont commencé à quitter des villes comme Delhi et Mumbai, à la suite des verrouillages localisés imposés par les gouvernements des États respectifs.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.