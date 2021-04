Le verrouillage du week-end du Maharashtra et de nouvelles bordures font que Tinsel Town fait face à un nouveau barrage routier

Le gouvernement a demandé à l’industrie de la télévision de continuer à travailler le week-end avec seulement 33 pour cent de l’effectif de l’unité. (Image .)

Le Maharashtra, qui a contribué à 50 pour cent des cas de Covid dans tout le pays, a imposé de nouvelles restrictions pour contrôler la propagation, provoquant à nouveau des barrages routiers pour l’industrie du cinéma et de la télévision endettée. Le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackrey, a récemment rencontré virtuellement la production cinématographique et télévisuelle hindi et marathi pour discuter des défis.

Avec des fermetures de week-end imposées du vendredi 20 h 00 au lundi 7 h 00, les grands films de bannière, Sooryavanshi d’Akshay Kumar et Thalaivi de Kangana Ranaut dont la sortie est prévue pour la fin des mois ne seront pas en mesure d’assister à un nombre suffisant de pas pour même récupérer les coûts.

De plus, le gouvernement a demandé aux télévisions de continuer à travailler le week-end seulement avec 33 pour cent de l’effectif de l’unité causant des inconvénients supplémentaires. Il existe des restrictions sur le tournage de grandes scènes de danse ou de combat qui voient une accumulation d’un grand nombre de personnes dans une seule image. Tout cela a posé un point d’interrogation sur les moyens de subsistance des acteurs de soutien, des techniciens, des salariés journaliers.

L’exposant de films Akshaye Rathi parlant à l’Indian Express a informé que lors de la réunion, Thackrey a fait part de ses préoccupations concernant le nombre croissant de cas dans le Maharashtra. Il a ajouté que le producteur et les distributeurs du film ont déclaré que les freins imposés pour sauver des vies sont la nécessité de l’heure même si cela signifie leur faire prendre des sacrifices de leur part.

Rathi a en outre déclaré que les exposants avaient demandé une aide à l’État car il avait le plus souffert l’année dernière en raison du verrouillage. Il a en outre informé que le secteur a vu plusieurs entreprises fermer définitivement leurs portes ou faillir à la faillite, mais n’a pas encore reçu d’indemnisation ou de politique de l’État ou du centre pour soutenir leurs pertes. Le secteur emploie des milliers de personnes dans le Maharashtra, ce qui en fait une grande préoccupation, a-t-il ajouté. Après avoir présenté leur demande de secours financier, le gouvernement de l’État a assuré qu’ils agiraient en conséquence, a déclaré Rathi.

Rathi a informé que le secteur de l’exposition attendra maintenant de voir si les restrictions de 15 jours ont eu un impact significatif sur la propagation du virus et que si l’impact est perçu, ils cherchent à ouvrir après 15 jours avec une capacité de 100% dans les salles de cinéma et des disjoncteurs à vitesse presque nulle dans leur entreprise.

Rathi a également fait allusion à Sooryavanshi dont la sortie a été retardée à plusieurs reprises pourrait également déplacer à nouveau son lancement en salles dans le « pire des cas ».

