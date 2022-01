Le verrouillage n’est pas en discussion: le ministre de la Santé du Maharashtra Rajesh Tope

«La décision de verrouillage n’est pas en discussion actuellement. Le gouvernement prendra des décisions sur les restrictions en tenant compte du taux de positivité des cas, de l’occupation des lits d’hôpital et de la consommation d’oxygène », a déclaré Tope aux journalistes.

L’imposition du verrouillage dans l’État n’était pas en cours de discussion pour le moment, a déclaré samedi le ministre de la Santé du Maharashtra, Rajesh Tope.

Le Maharashtra a signalé vendredi 8 067 nouveaux cas de coronavirus, soit 50 % de plus que la veille.

Le ministre de la Gestion des catastrophes, Vijay Wadettiwar, avait déclaré la veille que le « stade du nouveau verrouillage » approchait, mais la décision sera prise par le ministre en chef.

« Si les besoins quotidiens (médicaux) en oxygène dépassent 700 tonnes métriques, l’État se mettra automatiquement en quarantaine », a-t-il déclaré.

Tope était ici pour assister à une fonction marquant le 39e anniversaire de la fiducie éducative de la mission Mahatma Gandhi.

«Actuellement, nous avons imposé certaines restrictions aux rassemblements sociaux. Si cela permet de contrôler la propagation du virus, tant mieux. Sinon, nous devrons imposer des restrictions plus strictes », a ajouté le ministre de la Santé.

Le ministre en chef Uddhav Thackeray tiendra bientôt une réunion de hauts responsables à cet égard, a-t-il déclaré.

Trouver les chiffres exacts des cas Omicron et Delta était important dans la situation actuelle, et au moins un laboratoire de séquençage du génome était nécessaire dans chacune des divisions administratives de l’État, a-t-il ajouté.

