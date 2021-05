Le verrouillage perturbe les ventes d’oignon et l’approvisionnement dans le Maharashtra

Les employés du comité de marché ont été affectés à des commerçants et des commissionnaires que les agriculteurs peuvent contacter en cas de besoin et seuls les agriculteurs ayant un besoin urgent d’argent finissent par contacter ces commerçants, a-t-elle expliqué.

Les ventes et l’approvisionnement en gros d’oignons par la Fédération nationale de commercialisation des coopératives agricoles (Nafed) pour le stock régulateur du Centre ont été affectés en raison de la fermeture des 14 comités de marché des produits agricoles (APMC) dans le district de Nashik du Maharashtra – une importante ceinture de production d’oignons en le pays.

Les Mandis à Nashik ont ​​été fermés en raison du verrouillage et de l’augmentation des cas de Covid depuis les 10 derniers jours.

Le Comité du marché de Lasalgaon a préparé un plan détaillé pour que les agriculteurs vendent leurs produits à la ferme sous sa supervision afin d’éviter les plaintes de tricherie.

La tentative, cependant, n’a pas été très fructueuse avec des ventes d’à peine 1 000 quintaux rapportées au cours des 10 derniers jours.

Suvarna Jagtap, présidente de Lasalgaon APMC, a souligné que les agriculteurs n’obtiennent pas de bons prix grâce à cette méthode car il n’y a pas de concurrence avec les autres agriculteurs et les commerçants finissent par proposer des prix bas. Les ventes n’ont pas dépassé les 1 000 quintaux, a-t-elle déclaré.

Les employés du comité de marché ont été affectés à des commerçants et des commissionnaires que les agriculteurs peuvent contacter en cas de besoin et seuls les agriculteurs ayant un besoin urgent d’argent finissent par contacter ces commerçants, a-t-elle expliqué.

À l’heure actuelle, les agriculteurs conservent des oignons kharif et rabi tardifs. Alors que le premier a une durée de conservation plus courte, le second, en raison de sa faible teneur en humidité, a une durée de conservation plus longue. La plupart des agriculteurs stockent leurs produits de rabi, qui ont été récoltés après mars dans des oignons ou des kanda chawls. Ces oignons stockés nourriraient le marché jusqu’à l’arrivée du nouveau stock après Diwali.

Pendant ce temps, Nafed, qui devait commencer à acheter environ 2 lakh de tonne d’oignon comme stock régulateur au taux du marché en vigueur dans le cadre du Fonds de stabilisation des prix (PSF), a eu du mal à se procurer des oignons.

Yogesh Thorat, MD, Maharashtra Farmer Producer Company (MahaFPC), une fédération représentant près de 303 entreprises de production agricole (FPC) dans l’État qui fait partie du processus d’approvisionnement, a déclaré que les agences avaient réussi à acheter environ 8000 tonnes jusqu’à présent. Les CPE offrent aux agriculteurs un taux de 16,25 roupies par kg, a-t-il déclaré.

Le verrouillage a provoqué une grave pénurie de main-d’œuvre et la fermeture des marchés a ralenti le rythme des achats d’oignon récolté en avril-mai, qui doit être stocké dans un stock tampon, a-t-il déclaré.

Dans le Maharashtra, l’objectif d’achat d’oignon est d’environ 1,5 lakh tonne et 1,4 lakh tonnes seront achetées par l’intermédiaire de sociétés de production agricole – Maharajya, Pruthashakti Farmer Producer Company et MahaFPC et les 10 000 tonnes restantes par l’intermédiaire de Nafed.

