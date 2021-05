Le verrouillage prendra-t-il encore fin le 21 juin? Changements de règle de la quatrième étape, expliqués ⋆ .

Quels changements devraient avoir lieu le 21 juin «Journée de la liberté»? (Photo: .)

L’Angleterre est passée à la prochaine étape de sa feuille de route de verrouillage, ce qui signifie que les gens peuvent désormais socialiser à l’intérieur, embrasser leurs proches et sortir à nouveau dans les cinémas.

La dernière étape est provisoirement fixée au 21 juin, où presque toutes les restrictions restantes seront, espérons-le, levées.

Le Premier ministre Boris Johnson a récemment mis en doute le fait que la date de la “ Journée de la liberté ” du 21 juin puisse avoir lieu, avec une inquiétude croissante concernant la flambée de cas de la variante indienne Covid-19 dans certaines régions du Royaume-Uni.

M. Johnson a admis qu’il pourrait être “ plus difficile ” pour l’Angleterre de procéder à l’assouplissement des règles.

Pour le moment, la date reste en place, alors qu’est-ce qui va changer le 21 juin?

Le verrouillage prendra-t-il fin le 21 juin?

Une décision sur la dernière étape du verrouillage sera prise dans les semaines à venir, car un nouvel assouplissement des restrictions dépendra de la maîtrise de la nouvelle souche Indian Covid.

Lors d’une conférence de presse télévisée vendredi, Boris Johnson a déclaré: “ Je dois dire avec vous que cette nouvelle variante pourrait perturber gravement nos progrès et rendre plus difficile le passage à la quatrième étape en juin. ”

Le Premier ministre a poursuivi: “ Et je dois souligner que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité du public.

“ Notre surveillance et notre collecte de données sont maintenant si avancées que s’il y avait un risque que le NHS soit soumis à une pression insoutenable, nous verrions très tôt les signes dans les données et pourrions réagir en temps utile. ”

Quelles règles de verrouillage pourraient changer le lundi 21 juin?

On espère que les limites de la plupart des contacts sociaux seront levées à partir du 21 juin.

Ces changements de règles ne s’appliquent qu’à l’Angleterre – le reste du Royaume-Uni a ses propres feuilles de route (Photo: .)

Tous les services d’accueil restants qui n’ont pas pu s’ouvrir lors des étapes précédentes de la feuille de route le pourront désormais.

Il convient de noter que les changements de règles ci-dessous ne s’appliquent qu’à l’Angleterre, car l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ont chacun leur propre feuille de route hors verrouillage.

Mariages

Dans la dernière étape de l’assouplissement du verrouillage, de grands rassemblements pourront se dérouler à pleine capacité, donnant à ceux qui espèrent se marier cet été une chance d’avoir tous leurs proches avec eux le grand jour.

À partir du 17 mai, les mariages peuvent avoir lieu avec jusqu’à 30 personnes.

Discothèques et salles de concert

Au cours de la quatrième étape de la feuille de route du gouvernement pour sortir du confinement, les boîtes de nuit et les salles de concert rouvriront et les événements plus importants pourront reprendre sans affluence limitée.

Les orientations actuelles stipulent: “ Cela sera soumis aux résultats d’un programme de recherche sur les événements scientifiques pour tester les résultats de certains événements pilotes au printemps et en été, où nous testerons l’utilisation de tests et d’autres techniques pour réduire le risque d’infection. ‘

Le gouvernement teste comment les passeports vaccinaux Covid-19 pourraient aider les foules à revenir à de grands événements en Angleterre, y compris des théâtres, des discothèques et des événements sportifs.

Les Brit Awards 2021 ont récemment été utilisés pour tester la gestion d’un événement avec une grande foule une fois que le pays lèvera plus de restrictions.

L’application NHS est en cours de développement pour faire office de passeport vaccinal Covid-19 pour montrer si vous avez eu un vaccin ou si vous avez été testé, dans l’espoir que cela aidera à faciliter la gestion des grands événements et des voyages internationaux et surveiller.

L’application NHS est en cours de développement pour servir de passeport vaccinal, facilitant la gestion des voyages et des grands rassemblements (Photo: NHS)

Vacances

Il est probable que le système de feux de circulation restera en place le 21 juin.

Chaque pays étranger (et île) recevra une couleur (vert, ambre ou rouge) qui indique si vous devrez vous auto-isoler à votre retour au Royaume-Uni – bien que tous les pays exigeront des tests de coronavirus substantiels.

Les listes sont revues toutes les trois semaines, ce qui signifie que certaines peuvent monter dans la liste verte, ou certaines peuvent descendre en fonction du nombre de cas de Covid-19 dans la destination respective.

Quelles sont les conditions pour lever les règles de verrouillage?

Comme pour toutes les autres étapes de la feuille de route, les règles de verrouillage ne seront assouplies que le 21 juin si les quatre conditions énumérées ci-dessous sont remplies:

Le programme de vaccination se poursuit avec succès, les données montrent que les vaccins sont suffisamment efficaces pour réduire les hospitalisations et les décès chez les personnes vaccinées, les taux d’infection ne risquent pas une augmentation des hospitalisations qui exercerait une pression insoutenable sur le NHS, l’évaluation des risques du gouvernement ne change pas fondamentalement car de toutes les nouvelles variantes de Covid-19.



var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();