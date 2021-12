Le vertige de Djokovic

26/12/2021 à 11:02 CET

Tout était préparé ce 12 septembre au Billie Jean King National Tennis Center, prêt à jouer le rôle de décor à la fête prévue le Novak Djokovic et son rendez-vous avec l’histoire.

Dans la loge présidentielle du stade Arthur Ashe, le court central de la salle, le légendaire Tige Laver attendu la résolution du dernier point de la finale de l’US Open entre le joueur serbe et le russe Daniel Medvedev, l’élève doué de la soi-disant ‘next gen’, la progéniture menaçante qui vise à mettre fin à la domination incontestable et éternelle des soi-disant ‘big three’ qui composent, outre les Balkans, la Suisse Roger Federer et espagnol Raphael Nadal.

Djokovic Il visait le succès à Flushing Meadows, dont il est sorti vainqueur à trois reprises. Le Belgradois de 34 ans avait traversé 2021 avec une supériorité insultante. Avec succès sous le bras à Melbourne, à l’Open d’Australie, à Londres, à Wimbledon, et à Paris, à Roland Garros. Le Grand Chelem n’a jamais été aussi proche. La conquête du big four la même année en main.

Il ne manquait plus que New York au joueur serbe pour boucler la boucle, boucler sa carrière et se placer dans l’Olympe de la raquette. Seuls deux hommes ont réussi dans l’histoire. L’Américain enfiler Bouger, en 1938 et l’Australien tige La voir, en 1962 et 1969.

La voir, aujourd’hui âgé de 83 ans, le seul à avoir réussi l’appel était ouvert, il a été clair sur le protocole. Il était prévu qu’il se déplacerait de la boîte au centre de la piste pour livrer à Djokovic le trophée, pour lui donner le témoin. C’était écrit; 52 ans plus tard, le record océanique allait être atteint.

Mais Tige Laver n’a pas eu l’occasion de marcher sur le terrain. Novak Djokovic n’a pas gagné, le parti a été annulé et le record n’a pas été établi. La cérémonie a changé le rythme. c’était l’américain Stan Smith, champion de l’Open des États-Unis en 1971, qui est monté sur le podium pour récompenser Medvedev, l’homme qui a contrecarré la célébration.

Une serviette blanche couvrait le visage de Djokovic, affalé dans son fauteuil, le visage inondé de larmes et de replis de rage. La frustration se cachait derrière le tissu. Il voulait disparaître mais le temps est devenu éternel.

Novak il avait raté une occasion unique jusqu’alors. Il a à peine résisté au Russe. Contre un adversaire qui avait gagné cinq fois jusque-là, dans les nominations les plus pertinentes. Le Serbe s’est effondré. Inexplicablement il tomba avec fracas, erratique, nerveux, imprécis.

Il n’a pas pu surmonter le vertige Novak Djokovic battu en trois sets (6-4, 6-4 et 6-4) et en deux heures et quart de jeu. La pression a vaincu le Serbe, désorienté, découragé. Enragé par sa raquette, il l’a brisé dans le ciment de l’Arthur Ashe.

L’angoisse s’empara du Serbe au pire moment. Soumis au regard du monde. Avec le défi devant lui de s’installer comme le meilleur de tous les temps. Avec le Grand Chelem en main et avec plus de gros tournois que quiconque. New York visait son 21e majeur. Un de plus que Federer, un de plus que Nadal.

«Je ressens du soulagement et de la gratitude. D’un point de vue mental et émotionnel, cela a été trop. Trop à gérer. Cela a été beaucoup d’émotions. C’est une défaite difficile compte tenu de tout ce qui était en jeu. Émotionnellement, tout cela a été difficile à gérer », a reconnu Djokovic qu’avant les Jeux olympiques de Tokyo, où il est arrivé en tant que grand favori et après plus de deux mois sans perdre, il a évoqué calmement la pression.

« Je ne vais pas dire que je suis capable de m’isoler de tout le bruit médiatique qui existe autour de moi. Je le vois, l’entends et le perçois et je sais qu’il est là mais avec le temps j’ai appris à développer des mécanismes de gestion émotionnelle qui me permettent de voir tout cela comme quelque chose de positif et non comme quelque chose qui peut me détruire. Je sens que la pression est un privilège et que sans elle le sport professionnel n’existerait pas. Ceux d’entre nous qui veulent être au sommet doivent apprendre à y faire face sur et en dehors de la piste », a-t-il alors déclaré.

C’était à Tokyo où Djokovic a montré des signes de faiblesse après une démonstration brutale au cours du premier semestre de l’année où il a remporté les titres à l’Open d’Australie, où il a battu Medvedev, le Masters 1000 à Rome, le tournoi de Belgrade, Roland Garros après avoir battu le Grec Stefanos Tsitsipas après avoir battu Nadal et Wimbledon, où il a battu l’Italien Matteo berretini.

Seulement deux défaites pour l’instant. Face aux britanniques Daniel Evans à Monte Carlo et le russe Aslan Karatsev à Belgrade.

Tout a changé aux Jeux. Les pressentiments ont faibli à mesure que la tension augmentait. Le Grand Chelem, le Golden Slam… étaient des défis qui ont été soumis au Serbe qui a commencé à échouer à Tokyo. L’allemand Alexandre Zverev cela l’a séparé de la lutte pour l’or aux Jeux. Et un jour plus tard, Pablo Carreño l’a également privé du bronze.

Malgré tout, il s’est dirigé vers l’Open des États-Unis avec tout en sa faveur pour devenir le meilleur de l’histoire. Il a traversé chaque tour, accéléré jusqu’à la fin jusqu’à ce que Medvedev cela l’a privé de succès.

La revanche est arrivée deux mois plus tard. Au Masters 1000 de Paris où il a ajouté son 86e titre après avoir battu le Russe. Petite consolation.

Plus tard, à la fin de l’année, rien n’était plus pareil. Il n’a pas pu conquérir les finales ATP, dépassé à nouveau en demi-finale par Zverev. Le parcours ne culminera pas non plus avec la Coupe Davis. La Serbie était au bord de la finale de Madrid après avoir perdu contre la Croatie.Tige Laver il n’est pas sorti au centre de la piste du stade Arthur Ashe. Il n’y avait aucun motif ou témoin pour céder. New York, ville qui vit dans la grandeur, qui cohabite avec le spectacle, a sauvé le scénario pour une autre fois.

La prochaine génération grandit, accélère. Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Thiem et l’entreprise, s’améliorer et accélérer. Petit à petit, ils envahissent les trois grands. La voir en attendant. L’histoire aussi.