Le vestiaire du PSG en a marre de Neymar

04/06/2021

Act. À 11:34 CEST

Neymar Jr. revient à ses anciennes habitudes. L’attaquant brésilien du PSG a perdu ses nerfs dans le choc contre Lille et il a été expulsé quand il a vu deux jaunes pour la même raison: s’engager avec un rival. À cette occasion, son expulsion est intervenue à la 90e minute, et bien qu’il ne reste que peu de temps pour la fin du match, la vérité est que toute option pour égaliser le match a disparu lorsque Pochettino était en infériorité numérique. Avec la victoire au Parc des Princes, Lille a donné un coup dur à la Ligue et a pris la tête avec trois points au dessus du PSG.

Conscient qu’il y avait beaucoup en jeu dans ce match, Les joueurs du PSG n’ont pas caché leur malaise avec Neymar pour être retombé dans le piège. Dans une information avancée par « L’Equipe », le journal français assure que les coéquipiers brésiliens ne font plus d’efforts pour cacher leur colère face à l’ancien joueur du Barça. Ce n’est pas la première fois que cela se produit, ni la seconde. Neymar a été expulsé à trois reprises lors de ses 14 derniers matchs et toujours pour peu ou pour rien lié strictement au sport.

La réalité est qu’au PSG, il commence à y avoir beaucoup plus de bruit que nécessaire pour que l’équipe se concentre sur la victoire de la Ligue 1 et de la Ligue des champions. Avec l’avenir de Mbappé dans les airs, maintenant il y a aussi à nouveau des spéculations avec celui de Neymar, dont le renouveau a été paralysé. Finalement, l’incertitude s’est emparée d’un club dans lequel ses stars semblent avoir plus de tête dans d’autres domaines que sur le terrain de jeu. Et cela prend la patience des vestiaires.